M jak miłość, odcinek 1900: Pani Ola zleci Marcinowi podejrzane śledztwo. Chodakowski odkryje prawdę o Mirku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w tym roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1900 odcinku "M jak miłość" pani Ola będzie bardzo przejęta randką z Mirkiem (Marcin Sosnowski), ogrodnikiem, którego zatrudnił Adam. Gosposia od początku zachwyciła się mężczyzną, a on odwzajemnił zainteresowanie. Problem polega jednak na tym, że pani Ola nie może szczycić się nienaganną przeszłością. Ma swoje "za uszami" i pewne sprawy oraz przewinienia karne sprzed lat. Dlatego też, zachowa ostrożność w nowych relacjach.

Pani Ola każe Marcinowi przeprowadzić śledztwo

Pomysłowa Ola osobiście pojedzie do biura detektywistycznego Marcina i na miejscu zacznie prosić go o prześwietlenie Mirka. To zaspokoi jej ciekawość na temat tego, co może skrywać mężczyzna. Kim tak naprawdę jest, czego w życiu doświadczył. Chodakowski początkowo trochę odpuści temat, weźmie poprawkę na szalone pomysły pani Oli. Nie będzie miał jednak serca całkowicie odmówić.

Marcin odkryje szokujące fakty o panu Mirku

Jakie będzie zaskoczenie pani Oli, kiedy Marcin faktycznie weźmie się za robotę i jasno przedstawi szokujące fakty o ogrodniku Adama. Gosposia Wernera całkowicie się załamie. Wyjdzie na jaw, że Mirek to były policjant!

- Rozmawiałam z panem Marcinem. Ja już wiem, kim jest Mirek... On jest emerytowanym policjantem.

- No to w takim razie może pani iść na tę swoją randkę - uzna Sylwia (Hanna Turnau).

- Jak? Z gliniarzem? - zdziwi się Ola.

- A dlaczego nie? Lepiej z przestępcą? - zdziwi się Sylwia.

- Kto jest przestępcą? - w rozmowę wtrąci się Adam.

- Ja! A Mirek był policjantem... (...) Czy ktoś uczciwy może pokochać kogoś, kto był na bakier z prawem? A co jeżeli Mirek nie zaakceptuje mojej skomplikowanej przeszłości? - posmutnieje Ola.

Na szczęście Werner z Sylwią przekonają panią Olę, by aż tak nie przejmowała się zawodem wybranka. Liczy się szczerość i to, jaką teraz jest osobą. Przekonają gosposię, by wybrała się na spotkanie. To będzie dobra decyzja, bo pani Ola spędzi świetny czas z Mirkiem.