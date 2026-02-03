M jak miłość, odcinek 1910: Koniec żałoby po pogrzebie Franki. Nikt u Mostowiaków nie będzie wiedział, gdzie jest Paweł - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec żałoby po pogrzebie Franki w 1910 odcinku "M jak miłość" nastąpi kilkanaście dni po jej śmierci. Minie już pierwszy wstrząs po nagłym odejściu żony Pawła, ale w domu Mostowiaków w Grabinie nadal nie zapanuje całkowity spokój. Wszystko z powodu Pawła, który nie da rodzinie żadnego znaku życia. Marysia i Barbara (Teresa Lipowska) będą się prześcigały w domysłach, co się z nim dzieje, gdzie jest, czy i kiedy wróci po syna Antosia. Drżąc przy tym ze strachu, że po śmierci Franki nigdy nie będzie taki jak dawniej, że już się nie pozbiera.

Ksiądz Grzegorz w 1910 odcinku "M jak miłość" pomoże Mostowiakom w żałobie po śmierci Franki

Jednak życie będzie się toczyło dalej i kiedy w 1910 odcinku "M jak miłość" skończy się żałoba po pogrzebie Franki, w ogrodzie Barbary pojawia się nawet goście. Chociaż seniorka rodu po stracie wnuczki i zniknięciu Pawła nie będzie w nastroju na urządzanie rodzinnych spotkań, to dzięki słowom pocieszenia księdza Grzegorza (Paweł Janyst), dojdzie do wniosku, że tylko w otoczeniu bliskich, dzięki ich miłości i bliskości, może przetrwać najgorsze chwile.

Strach Marysi o Pawła w 1910 odcinku "M jak miłość"

Strach o syna w 1910 odcinku "M jak miłość" nie opuści też Marysi, która najgorsze myśli będzie odganiała od głowy, żeby mały Antoś nie wyczuł, co tak naprawdę się dzieje, że jego mama nie żyje. Rogowska zajmie się wnukiem, zastępując mu przy tym matkę. Nie przestanie jednak myśleć, że z Pawłem dzieje się coś złego. Zacznie się jednak uśmiechać... Jaki będzie powód radości Marysi, a także Barbary? Dostaną wspaniałą nowinę, że szczęście uśmiechnęło się do Natalki (Dominika Suchecka).

Radosna nowina u Mostowiaków w cieniu żałoby po pogrzebie Franki w 1910 odcinku "M jak miłość"

W 1910 odcinku "M jak miłość" Hania sprytnie zwabi Natalię oraz Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) do Mostowiaków i ujawni ich związek przed całą rodziną! Tak przedstawi Marysi, babci Barbarze, a także Agnes (Amanda Mincewicz) i Judycie (Paulina Chruściel) nowego chłopaka Natalki. Zrobi to mało dyskretnie, ale Natalka nadal będzie miała problem z nazwaniem rzeczy po imieniu i ogłoszeniem, że jest w związku z Karskim.