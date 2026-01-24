M jak miłość, odcinek 1910: Barbara poszuka wsparcia u księdza Grzegorza. Załamie się śmiercią Franki i zniknięciem Pawła – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Franka przeszła w „M jak miłość” serię badań, obowiązkową po wypadku, spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka) kilka miesięcy wcześniej. Ich wyniki wskazały na tętniakowe poszerzenie aorty i konieczność kolejnej operacji.

W 1905. odcinku „M jak miłość” Barbara nie dowie się o ratującej życie operacji Franki

W 1905. odcinku „M jak miłość” Paweł spotka się w Grabinie z Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Tylko mamie powie o tym, że Frankę czeka kolejna operacja, będąca konsekwencją urazu spowodowanego wypadkiem. Tętniakowe poszerzenie aorty będzie musiało zostać usunięte, by nie doprowadzić do pęknięcia. Paweł zachowa zabieg w tajemnicy przed babcią, by jej niepotrzebnie nie martwić.

Rozpacz Barbary w 1910. odcinku „M jak miłość”

W 1906. odcinku „M jak miłość” Kinga (Katarzyna Cichopek) przywiezie France firmowy tablet, na którym przed operacją nagra wiadomość – jak się okaże, pożegnalne wideo – dla Pawła. W 1907. odcinku mąż przysięgnie jej, że wszystko będzie dobrze i wszystko, co najlepsze, wciąż mają jeszcze przed sobą, ale po jego wyjściu z Antosiem (Mark Myronenko) Zduńska umrze na skutek pęknięcia tętniaka. W 1910. odcinku „M jak miłość” Barbara wciąż nie będzie mogła sobie poradzić w Grabinie z żałobą po śmierci Franki. Przez to, że nie będzie nawet wiedzieć o czekającej Zduńską operacji i nie odwiedzi jej w szpitalu, nie będzie w ogóle przygotowana na jej nagłą, szokującą śmierć. Dla Mostowiakowej nic nie będzie mogło jej usprawiedliwić. Jest głęboko wierząca i nie będzie mogła zrozumieć, jaki boży sens będzie mieć odejście młodej matki i osierocenie niemowlęcia…? Do tego jeszcze wstrząs Pawła i jego zniknięcie – porzucenie syna i zaszycie się gdzieś, nie wiadomo gdzie… Barbara poszuka wsparcia u księdza Grzegorza, ale jakich odpowiedzi udzieli zrozpaczonej seniorce młody duchowny? I kiedy wreszcie da znak życia Paweł, który zostawił Antosia Marysi…?