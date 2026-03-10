Na dobre i na złe, odcinek 986: Wymuszone oświadczyny Konicy! Weźmie ślub z Agatą tylko dla dziecka - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 986 - środa, 25.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 986 odcinku "Na dobre i na złe" Agata i Rafał, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odwiedzą Manię w ośrodku wychowawczym. Dziewczynka tak się ucieszy z ich wizyty, że aż nie będzie chciała rozstawać się z Woźnicką. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie ją błagać, aby jej tam nie zostawiała tylko zabrała ze sobą już na zawsze!

- Powiedz im, że mnie chcesz!... Oni się zgodzą!... Nie zostawiaj mnie... Zrobię wszystko, nie zostawiaj! - zacznie błagać ją Mania.

Jednak to w 986 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie będzie takie proste, bo w świetle prawa Agata będzie samotną kobietą. A sądy niechętnie będą przyznawały opiekę takim osobom.

- Sądy nie lubią dawać dzieci samotnym kobietom... - da jej jasno do zrozumienia dyrektorka ośrodka.

Konica postanowi ożenić się z Agatą dla Mani w 986 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale w tym momencie w 986 odcinku "Na dobre i na złe" do ich rozmowy wtrąci się Konica, który weźmie Woźnicką w obronę. Jednak tym nic nie ugra i w tej sytuacji zdecyduje się już na ostateczność i postanowi wziąć ślub z Agatą, aby umożliwić jej adopcję Mani!

- Agata nie jest samotna! - przypomni Rafał.

- W oczach sądu jest, przecież nie ma męża... - wyjaśni kobieta.

- Dobrze, to weźmiemy ten ślub... Skoro trzeba... - zadecyduje Konica, czym kompletnie je zszokuje.

Do tego stopnia, że w pierwszej chwili w 986 odcinku "Na dobre i na złe" Agata w ogóle się nie odezwie. Aczkolwiek, jak już wyjdą z gabinetu pani dyrektor, a Rafał zacznie mówić o Urzędzie Stanu Cywilnego, to już nie nie powstrzyma się od komentarza, bo forma, jaką zaproponuje Konica zupełnie jej się nie spodoba! A ona już dłużej nie będzie w stanie tego w sobie dusić.

- Rozumiem, że bierzemy ślub z rozsądku i dla dziecka... ale mógłbyś, do cholery, zachować chociaż pozory romantyzmu! Bo mam wrażenie, że załatwiamy umowę najmu działki! - wygarnie mu Agata, kompletnie nieświadoma tego, że to był jedynie wstęp!

Tak Rafał poprosi Woźnicką o rękę w 986 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że finalnie w 986 odcinku "Na dobre i na złe" Rafał zachowa się bardzo romantycznie, gdy przed wejściem do szpitala w Leśnej Górze uklęknie przed Agatą na jedno kolano, po czym wyjmie czerwone pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym i zada jej najważniejsze pytanie, czym w pierwszej chwili znów ogromnie ją zaskoczy. Ale jednocześnie w końcu i poruszy, bo będzie już tak, jak sobie wymarzyła!

- Agato, czy uczynisz mi ten zaszczyt i... zostaniesz moją żoną? - spyta ją Rafał.

- Wstań już, proszę... Piękny! - powie poruszona Agata, po czym już cała uradowana w 986 odcinku "Na dobre i na złe" rzuci mu się w objęcia i zacznie go całować, co będzie jednoznaczne z tym, że się zgadza!

