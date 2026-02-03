M jak miłość, odcinek 1907: Rogowski nie zdąży dojechać do umierającej Franki do szpitala na czas. Marysia wezwie męża, ale będzie za późno - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-02-03 13:20

Rogowski (Robert Moskwa) w 1907 odcinku "M jak miłość" nie zdąży dojechać na czas do szpitala. Artur nie pożegna się z żoną Pawła (Rafał Mroczek), a kiedy dostanie telefon od Marysi (Małgorzata Pieńkowska), będzie w drodze na Deszczową. To właśnie żona każe lekarzowi przyjeżdżać do placówki, kiedy to lekarze zawalczą o życie góralki. Niestety w 1907 odcinku "M jak miłość" Artur nie dojedzie na czas. Wkrótce po telefonie od Marysi, lekarze ogłoszą Pawłowi że Franka (Dominika Kachlik) nie przeżyła.

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" jedną z nielicznych osób z rodziny, która nie zdąży pożegnać się i porozmawiać z Franką przed tragicznymi wydarzeniami, będzie Artur Rogowski. Lekarz skupi się na Agnes (Amanda Mincewicz), ale także jako jedyny przekaże Barbarze (Teresa Lipowska) prawdę o pobycie Zduńskiej w szpitalu. Sytuacja będzie zbyt poważna, by kłamać Mostowiakową o tym, że niby wszystko jest u Pawła i Franki w porządku, jedynie mierzą się z kłopotami na budowie. prawda wyjdzie na jaw, a Artur wyjedzie z Grabiny do Warszawy. Nie dojedzie do szpitala na czas.

Pożegnanie bliskich z Franką. Nie przewidzą, że to ostatnie chwile razem

Jak informowaliśmy, Franka zdąży porozmawiać z większością bliskich przed tragiczną operacją, której nie przeżyje. Poprosi Kingę (Katarzyna Cichopek) o zatrzymanie tableta z nagraniami dla Pawła "na wszelki wypadek". Franka zdąży zobaczyć się z Marysią, Pawłem, Piotrkiem (Marcin Mroczek) i oczywiście synkiem Antosiem (Mark Myronenko). Tylko Rogowski będzie w drodze na Deszczową, ale szybko wyjdzie na jaw, że nie ma po co tam jechać. Marysia zadzwoni i każe mężowi stawić się w szpitalu.

Dramatyczny telefon Marysi do Artura w 1907 odcinku "M jak miłość". Nie zdąży dojechać

- Artur, gdzie jesteś? - zapyta Rogowska poważnym tonem.

- Słuchaj, no nie wiem, stoję w jakimś korku na środku Warszawy. Coś się musiało wydarzyć. Za chwilę będę na Deszczowej - uzna nieświadomy powagi sytuacji lekarz. 

- Nie, nie jedź na Deszczową. Jedź do szpitala. France pękł tętniak, jest na stole operacyjnym, przyjeżdżaj jak najszybciej - przekaże rzeczowo Marysia.

- Jezus Maria... - westchnie lekarz.

Niestety już wiadomo, że Franka umrze w 1907 odcinku "M jak miłość". Artur nie porozmawia z Franką przed jej śmiercią.

