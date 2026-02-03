M jak miłość. Nowe bliźniaczki Kingi i Piotrka! Tak zmienią się dawno niewidziane córki Zduńskich - ZDJĘCIA

Bliźniaczki Emilka i Zuzia w końcu wrócą do Zduńskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Gdzie są bliźniaczki, córki Kingi i Piotrka w "M jak miłość"? To pytanie już od dawna zadawali sobie fani serialu, którzy już od dłuższego czasu nie mogli oglądać najmłodszych córek Zduńskich na ekranie. A to dlatego, że od 1852 odcinka, który był emitowany prawie rok temu, widzowie widzieli już tylko ich starszego brata Miśka (Aleksander Bożyk) i starszą siostrę Lenkę (Olga Cybińska), a po bliźniczkach ślad zaginął. Co prawda, co jakiś czas pojawiały się one na ustach bohaterów, ale od tego czasu nikt ich nie widział!

Ale już wiadomo, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" bliźniaczki w końcu wrócą do Miśka, Lenki, Kingi i Piotrka, dzięki czemu rodzina Zduńskich znów będzie w komplecie. Tym bardziej, że zapowiedziała to sama Zduńska, a więc Katarzyna Cichopek, publikując krótki filmik na swoim Instagramie z planu do nowych odcinków!

- Stęskniłam się za tą naszą serialową rodzinką 🥹 Pierwsze zdjęcia po feriach zimowych i… wow. Dzieci urosły, zmieniły się, jakby ktoś przewinął kilka odcinków do przodu 📺✨ A my? Ja i Marcin bez zmian — chyba utknęliśmy się w poprzednim sezonie 😉 Dobrze znowu być razem ❤️ - skomentowała Katarzyna Cichopek.

Będą nowe córki Kingi i Piotrka w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

I to właśnie na nim szczególną uwagę zwracają na siebie dawno niewidziane bliźniaczki Zduńskie, które w nowych odcinkach "M jak miłość" zmienią się nie do poznania! I nic dziwnego, gdyż minie już sporo czasu od ich ostatniego pojawienia się na ekranie.

Dziewczynki już mocno urosną i w kolejnych odcinkach "M jak miłość" całkowicie się zmienią, gdyż zagrają je już inne aktorki niż dotychczas, co od razu na filmiku wyłapali także fani serialu!

- To zupełnie inne dziewczyny, chyba nastąpiła zmiana dzieci😮;

- No, tym bardziej że bliźniaczek długo nie było na ekranie;

- Też się bardzo zdziwiłam jak je zobaczyłam;

- Nowe bliźniaczki będą? Jakieś takie wysokie jak Misiek 🤔.

Kiedy nowe bliźniaczki Zduńskie pojawią się w "M jak miłość"?

Ale, kiedy nowe córki Kingi i Piotrka pojawią się na ekranie? Cóż na ich debiut będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, gdyż odcinki "M jak miłość" są kręcone ze sporym wyprzedzaniem. I stąd bliźniaczki tak prędko nie wrócą do Zduńskich, a więc widzowie będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Jednak już mają gwarancję, że na pewno w końcu się one pojawią!

Aczkolwiek tak szybko się to nie stanie! Ale to wcale nie oznacza, że Kinga i Piotrek w najbliższych odcinkach "M jak miłość" będą mieli spokój od dzieci, gdyż po powrocie z obozu będą musieli zmierzyć się z kolejnym wymysłem Lenki! A na dodatek będą próbowali pomóc Pawłowi (Rafał Mroczek) w opiece nad osieroconym przez Frankę (Dominika Kachlik), Antosiem (Mark Myronenko)!