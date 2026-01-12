M jak miłość, odcinek 1907: Ta wiadomość zamuruje Zduńskich. Lenka po powrocie z obozu przyzna się, co się tam wydarzyło!

"M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Lenka wróci z obozu i jeszcze tego samego dnia zdecyduje się wyznać rodzinie coś, co na pierwszy rzut oka może wydać się szokujące. Rodzice dziewczyny, Kinga i Piotrek, początkowo nie będą wiedzieli, czego się spodziewać, a z ich min trudno będzie odczytać, czy chodzi o sprawy sercowe, kontrowersyjną decyzję czy może coś jeszcze poważniejszego.

Lenka zaszokuje Zduńskich w 1907 odcinku "M jak miłość"

W rozmowie, która odbędzie się w salonie Zduńskich, Lenka wyzna prawdę. Jak się okaże, jej szokująca wiadomość nie dotyczy problemów w związku ani żadnej dramatycznej tajemnicy, o jakiej mogłoby myśleć rodzeństwo lub rodzice. Chodzi o zupełnie inną zmianę w stylu życia... Lenka postanowiła zostać weganką!

Duże zmiany u Zduńskich

Decyzja córki Zduńskich wywoła mieszane uczucia wśród najbliższych. Piotrek i Kinga będą próbować zrozumieć motywy córki, a jednocześnie zaakceptować jej wybór. Lenka wyjaśni, że to efekt refleksji nad zdrowiem, środowiskiem i własnymi przekonaniami, a nie żaden kaprys czy bunt wobec rodziny.

Decyzja dziewczyny z pewnością zdziwi bliskich i spowoduje, że będą musieli zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia. Weganie nie jedzą żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, co oznacza całkowitą eliminację nie tylko mięsa, ale także jaj, mleka i produktów mlecznych. Eliminacja większości dostępnych w sklepach produktów sprawi, że gotowanie Zduńskich musi się mocno zmienić. Czy Kinga z Piotrkiem będą zadowoleni z zaistniałej sytuacji? To się jeszcze okaże.

M jak miłość. Romantyczny wieczór Zduńskich w domu przy Deszczowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.