M jak miłość, odcinek 1912: Problemy Kamila z Polą. Zamieszkała z biologiczną matką, a teraz córkę Gryca czekają duże zmiany

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1912 odcinku „M jak miłość” Kamil od samego rana znajdzie się pod ogromną presją. O dziwo, tym razem nie chodzi o kolejne perturbacje z mamą Anity (Melania Grzesiewicz) w roli głównej. Ostatnio to właśnie wokół Anny (Dorota Kamińska) rozgrywały się poważne problemy, które dotyczyły także prawnika i jego ukochanej. Na szczęście sprawy z Anną ucichną, a kobieta będzie mogła liczyć na wsparcie córki i przyszłego zięcia.

Pola wpadnie w kryzys w 1912 odcinku "M jak miłość"

Dramat w domu przy Deszczowej rozkręci Pola. Wszystko przez to, że dojdzie do niespodziewanej decyzji w szkole Poli – dziewczynka zostanie nagle przeniesiona do nowej klasy. To absolutnie nie spodoba się Poli. Przecież nastolatka miała w swojej klasie grupkę znajomych, była przywiązana do klasy. Prawnik spróbuje opanować emocje córki i zapanować nad sytuacją, ale napięcie szybko da o sobie znać.

Nie tylko Kamil będzie miał kłopoty

Równolegle do problemów Kamila narastać będzie dramat Sylwii (Hanna Turnau). Gdy Adam (Jacek Kopczyński) nie wróci na noc do domu, Sylwia zacznie wpadać w coraz większy niepokój. Brak kontaktu i cisza z jego strony sprawią, że kobieta zacznie snuć najczarniejsze scenariusze.

W 1912 odcinku „M jak miłość” prawda okaże się jednak zupełnie inna, niż Sylwia się spodziewała. Werner noc spędzi poza domem, ponieważ trafi do izby wytrzeźwień. Ta informacja wstrząśnie Sylwią i tylko pogłębi napięcia w ich relacji, pokazując, że także w tym związku nic nie jest tak stabilne, jak mogłoby się wydawać.