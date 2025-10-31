Barwy szczęścia, odcinek 3247: Łukasz po stracie pracy nasłucha się od Agnieszki! Nie daruje tego Celinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" kłopoty Łukasza wcale się nie skończą! A wręcz przeciwnie, gdyż Sadowski nie skończy jedynie na zwolnieniu z "Szoku", do którego doprowadzi jego ponowna współpraca z Celiną i pomoc jej w sprowadzeniu i doprowadzeniu do zatrzymania oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak)!

Szczególnie, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" o ich współpracy będą wiedzieli już nie tylko Błażej (Piotr Ligienza) z Kornelem (Jakub Bohosiewicz), ale także dowie się o niej i zazdrosna Agnieszka, która mu tego nie daruje. Tym bardziej, że przecież już wcześniej odkryje, że jej ukochany znów zaczął współpracować ze swoją byłą kochanką, a na dodatek ją w tej sprawie. A teraz jeszcze znów się tego podejmie i słono za to zapłaci.

Agnieszka już nie wytrzyma z zazdrości o Celinę w 3247 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka tak ostro wkurzy się na Łukasza, że już nie wytrzyma! Ukochana Sadowskiego urządzi mu kolejną scenę zazdrości o Celinę, tym bardziej, że ponownie będzie widzieć w tym drugie dno, którego oczywiście nie będzie. Ale siostra Kasi (Katarzyna Glinka) będzie wiedzieć swoje i tak łatwo nie ustąpi!

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" wściekła Agnieszka wprost wygranie Łukaszowi, co myśli na ten temat, czym mocno go zszokuje. Wszystko przez to, że tym razem ukochana już naprawdę przestanie się hamować! Szczególnie, że w końcu poczuje się tak samo jak Kasia!

- Poświęciłeś dla niej wszystko, na czym ci zależało!… Nie rozumiem, dlaczego tak ryzykowałeś, skoro już nic cię z nią nie łączy?!... Wcale się nie dziwię, że Kaśka nie mogła tego wytrzymać! - wygranie mu Agnieszka.

Czy to będzie już koniec Agnieszki i Łukasza w 3247 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3247 odcinku "Barw szczęścia" i ona nie wytrzyma i postanowi odejść od Łukasza tak samo jak Kasia? Czy po utracie pracy Sadowski straci i swoją ukochaną? A może znów uda mu się udobruchać Agnieszkę?

Zdradzamy, że tak, gdyż w 3247 odcinku "Barw szczęścia" para wcale się nie rozstanie! A wręcz przeciwnie, gdyż już w 3249 odcinku Agnieszka ponownie zaskoczy nie tylko samego Łukasza, ale i Kasię, gdy oświadczy, że Sadowski postanowił zamieszkać z nią we Włocławku. Tyle tylko, że raczej nie będzie miał wyjścia, gdyż po zwolnieniu z pracy wpadnie w naprawdę poważne kłopoty finansowe, gdyż Kornel nie wyda mu odprawy, a pisanie książki wcale nie pójdzie mu tak łatwo!