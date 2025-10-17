Barwy szczęścia, odcinek 3238: Śliczna Janka będzie chciała uwieść Mariusza! To młodsza siostra jego byłej narzeczonej Marleny - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3238 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zorientuje się, że ich nowa sąsiadka wcale nie jest we wsi osobą nieznaną.

Kim jest Janka, nowa bohaterka "Barw szczęścia"?

To Janka Dąbrowska. Kilka lat wcześniej wyjechała na studia, a teraz wróciła objąć gospodarstwo po rodzicach. Dziewczyna będzie zachwycona, odnawiając znajomość z Mariuszem, z którym najwyraźniej łączyła ją bardzo serdeczna zażyłość. Janka przypomni mu, jak ją nosił na barana, kiedy jeszcze była nastolatką.

- A teraz wyrosłaś… - Karpiuk z przyjemnością zauważy, jak bardzo dziewczyna się zmieniła i jaka jest atrakcyjna.

- ‎Jak tęsknisz za tymi czasami, to wiesz… zawsze możesz znów ponosić! Marlena była głupia, że od ciebie uciekła… - powie mu zalotnie Janka, dając do zrozumienia, że ona nigdy by go tak nie potraktowała, jak jej starsza siostra.

- To już nie jest ważne… Co u niej? Do Szwecji wyjechała… I co, układa jej się?

- Leży i pachnie w domu bogatego biznesmena. Tak, jak chciała... Wieś zawsze jej śmierdziała! – Janka najwyraźniej w ogóle nie ma o siostrze dobrego zdania.

- Inaczej niż tobie… - stwierdzi z uznaniem Mariusz.

- Głupia była i tyle! – skwituje młodsza Dąbrowska i pośle mu uroczy uśmiech.

Niepokój Kasi o jej związek z Mariuszem w 3238 odcinku "Barw szczęścia"

W 3238 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zacznie się zastanawiać, czy i do jakiego stopnia Janka może stanowić zagrożenie dla jej narzeczeństwa z Mariuszem. On będzie zachwycony jej powrotem:

- Wieś takich młodych ludzi potrzebuje. Ma wiedzę i doświadczenie, całe życie na wsi spędziła... A jakie ma pomysły!

- Szymańska mówiła, że… jest bardzo podobna do siostry? – będzie dalej drążyć Górka.

- Tylko z wyglądu! Bo z charakteru, to one nic ze sobą wspólnego nie mają… - powie Karpiuk, dając Kasi kolejny powód do rozmyślań.

Zazdrość Kasi o Mariusza w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia przypomni sobie, że nic nie wie o byłych partnerkach Mariusza. Zaciekawi ją, dlaczego nie doszło do jego ślubu z Marleną. Musi się wszystkiego dowiedzieć!