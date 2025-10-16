Barwy szczęścia, odcinek 3242: Ostateczne zwycięstwo Bruna w wojnie z Bożeną. Ich syn Tadzio tylko na tym zyska

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3236 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Klemens (Sebastian Perdek) ostrzeże Bruna, że Tadzio może zostać umieszczony w rodzinie zastępczej. Zdecyduje o tym sąd. Stański będzie pewien, że pomoże mu tego uniknąć interwencja Jagody (Karolina Rzepa), ale srogo się przeliczy!

Niespodzianka Karoliny dla Bruna w 3241 odcinku "Barw szczęścia"

W 3241 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wróci do domu z wyprawy na Mazury do Bożeny, z którą będzie długo rozmawiał o opiece nad Tadziem. Odwiedzi byłą żonę zdesperowany zapowiedzią Klemensa, że sąd może zdecydować o umieszczeniu ich syna w rodzinie zastępczej.

Oczywiście, Bożenie będzie bardzo zależało na tym, by do tego nie doszło. Nie chce, by po jej wypadku i wpadce Amelii (Stanisława Celińska) dziecko wylądowało u obcych ludzi. W willi będzie na Stańskiego czekać Karolina (Marta Dąbrowska), zazdrosna o eksżonę i jej ocieplone relacje z jej partnerem. Zgotuje mu niezłą niespodziankę…

Bożena wreszcie złoży broń w 3242 odcinku "Barw szczęścia"

A więc to już koniec! Naprawdę koniec! Zakończenie długiej porozwodowej przepychanki o to, czy, jak i kiedy Bruno może spędzać czas z Tadziem po oficjalnym rozstaniu z jego matką.

W 3242 odcinku "Barw szczęścia" Bożena wreszcie mu odpuści. Da za wygraną i skończy z małostkowością. Od początku było jasne, że Stański chce i potrafi zajmować się synem, a była żona karała go za rozpad małżeństwa spowodowany romansem z Karoliną. Teraz Bożena ostatecznie złoży broń i Bruno będzie mógł widywać chłopca na podstawie jasno ustalonych zasad. Wkrótce skończą się telefony opieki społecznej i nadzór kuratorów!