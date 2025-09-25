Barwy szczęścia, odcinek 3225: Hubert dobije Agatę po rozstaniu z Ignacym! Nie stanie po stronie siostry - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 1.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3225 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie będzie miał litości wobec Agaty, która dopiero co dowie się od Emila (Artem Malaszczuk), że Ignacy spakował swoje rzeczy i odszedł nie tylko od niej, ale i z domu Pyrków. Tym bardziej, iż jej brat doskonale będzie wiedział, co między nimi zaszło, gdyż przecież sam będzie świadkiem ich ciągłych awantur o jej przelanie pieniędzy ze zbiórki na ich kampera na leczenie Omara (Kirił Denev), a także jego przyjęcie pieniędzy od Haliny (Marta Zięba) i będzie miał na ten temat swoje zdanie!

Ale ku zaskoczeniu Agaty w 3225 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie ono takie same jak jej, gdyż Hubert wcale nie stanie po jej stronie, a Ignacego! I to właśnie jej spróbuje przemówić do rozsądku, aby ich ze sobą pogodzić, czym mocno ją zszokuje!

- Na jego miejscu postąpiłbym tak samo... - wyzna jej Hubert.

Agata nie przekona i Huberta w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3225 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka tak łatwo nie zrezygnuje ze swojego zdania i będzie go uparcie bronić nawet w trakcie rozmowy z bratem. Ale wówczas także znajdzie sobie godnego rywala, gdyż i on nie ustąpi, prezentując jej swoje racje.

- Tak? Sądzisz, że można komuś coś obiecywać, dawać nadzieję, a potem mu to wszystko odebrać... i pozostawić w sytuacji bez wyjścia?! - wytknie mu Agata.

- Ale oni mają wyjście... Znaleźli pieniądze - przypomni jej brat.

- U lichwiarzy! Oni są w znacznie gorszej sytuacji niż my! - zauważy jego siostra.

- I muszą się z niej podźwignąć, ale nie waszym kosztem... Nie kosztem twojego związku. Chcesz, żeby czyjeś problemy go zniszczyły? - spróbuje uświadomić ją Pyrka, czym w 3225 odcinku "Barw szczęścia" już kompletnie ją dobije.

Pyrka już kompletnie się załamie po rozmowie z bratem w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3225 odcinku "Barw szczęścia" Agata już będzie mocno przeżywać rozstanie z Ignacym, a po ich rozmowie już w ogóle. I choć oczywiście będzie próbować robić dobrą minę do złej gry, to brat, a nawet i jego narzeczona Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) szybko się na niej poznają, gdyż gołym okiem będzie widać jak to wszystko przeżywa.

A oni w 3225 odcinku "Barw szczęścia" niestety nie będą jej w stanie pomóc. Ale na szczęście wtedy do akcji wkroczy syn Asi, Emil, który znajdzie nieco inny sposób jak Hubert na to, jak ich ze sobą pogodzić! Jednak co najważniejsze skuteczny!