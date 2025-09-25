Barwy szczęścia, odcinek 3225: Hubert dobije Agatę po rozstaniu z Ignacym! Nie stanie po stronie siostry - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-25 12:22

W 3225 odcinku "Barw szczęścia" Hubert (Marek Molak) spróbuje przemówić Agacie (Natalia Zambrzycka) do rozsądku po odejściu Ignacego (Olaf Staszkiewicz) i jego wyprowadzce z ich domu. Tym bardziej, iż będzie zdania, że to Kieliszewski będzie miał rację w ich konflikcie i zdecydowanie stanie po stronie swojego niedoszłego szwagra. I choć w 3225 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka przedstawi i jemu swoje racje, to jednak jej brat nie zmieni zdania, czym tylko dodatkowo ją dobije! Co takiego usłyszy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 1.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3225 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie będzie miał litości wobec Agaty, która dopiero co dowie się od Emila (Artem Malaszczuk), że Ignacy spakował swoje rzeczy i odszedł nie tylko od niej, ale i z domu Pyrków. Tym bardziej, iż jej brat doskonale będzie wiedział, co między nimi zaszło, gdyż przecież sam będzie świadkiem ich ciągłych awantur o jej przelanie pieniędzy ze zbiórki na ich kampera na leczenie Omara (Kirił Denev), a także jego przyjęcie pieniędzy od Haliny (Marta Zięba) i będzie miał na ten temat swoje zdanie!

Ale ku zaskoczeniu Agaty w 3225 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie ono takie same jak jej, gdyż Hubert wcale nie stanie po jej stronie, a Ignacego! I to właśnie jej spróbuje przemówić do rozsądku, aby ich ze sobą pogodzić, czym mocno ją zszokuje!

- Na jego miejscu postąpiłbym tak samo... - wyzna jej Hubert.

Agata nie przekona i Huberta w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3225 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka tak łatwo nie zrezygnuje ze swojego zdania i będzie go uparcie bronić nawet w trakcie rozmowy z bratem. Ale wówczas także znajdzie sobie godnego rywala, gdyż i on nie ustąpi, prezentując jej swoje racje.

- Tak? Sądzisz, że można komuś coś obiecywać, dawać nadzieję, a potem mu to wszystko odebrać... i pozostawić w sytuacji bez wyjścia?! - wytknie mu Agata.

- Ale oni mają wyjście... Znaleźli pieniądze - przypomni jej brat.

- U lichwiarzy! Oni są w znacznie gorszej sytuacji niż my! - zauważy jego siostra.

- I muszą się z niej podźwignąć, ale nie waszym kosztem... Nie kosztem twojego związku. Chcesz, żeby czyjeś problemy go zniszczyły? - spróbuje uświadomić ją Pyrka, czym w 3225 odcinku "Barw szczęścia" już kompletnie ją dobije.

Pyrka już kompletnie się załamie po rozmowie z bratem w 3225 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3225 odcinku "Barw szczęścia" Agata już będzie mocno przeżywać rozstanie z Ignacym, a po ich rozmowie już w ogóle. I choć oczywiście będzie próbować robić dobrą minę do złej gry, to brat, a nawet i jego narzeczona Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) szybko się na niej poznają, gdyż gołym okiem będzie widać jak to wszystko przeżywa.

A oni w 3225 odcinku "Barw szczęścia" niestety nie będą jej w stanie pomóc. Ale na szczęście wtedy do akcji wkroczy syn Asi, Emil, który znajdzie nieco inny sposób jak Hubert na to, jak ich ze sobą pogodzić! Jednak co najważniejsze skuteczny!

Barwy szczęścia odc. 3226. Agata (Natalia Zambrzycka), Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), Hubert (Marek Molak)
