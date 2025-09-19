Będzie ślub u Pyrków w nowych odcinkach "Barw szczęścia"!

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" w końcu dojdzie do tak długo wyczekiwanego ślubu Asi i Huberta! I choć początkowo przez samą Sokalską i jej syna Emila, który szybko dogadał się z Pyrką i pokochał go jak własnego ojca, to z czasem bardziej i jego, gdyż w 3224 odcinku "Barw szczęścia" to ojciec Marysi poruszy temat ślubu, od którego narzeczona do jednak odwlecze!

A wszystko przez to, że wówczas atmosfera w ich domu nie będzie najlepsza i to nie za sprawą jego córki, a siostry Agaty (Natalia Zambrzycka) i jej ukochanego Ignacego (Olaf Staszkiewicz), których pomoc Omarowi (Kirił Denev) na dobre poróżni. Do tego stopnia, że Kieliszewski się nawet wyprowadzi, ale na szczęście Sokalskiemu uda się ich pogodzić, dzięki czemu jeden problem będzie z głowy!

A skoro dojdzie do ślubu Asi i Huberta w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" to wydaje się, że i kwestia przyjazdu Marysi na ich uroczystość, a także paszportu dla Emila także zostanie rozwiązana i dzięki temu narzeczeni wreszcie powiedzą sobie upragnione "tak"!

Tak będzie wyglądał ślub Sokalskiej i Pyrki w nowych odcinkach "Barwach szczęścia"!

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Asia i Hubert w końcu wezmą ślub, co zdradziła sama produkcja na swoich mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku! Na obu kontach pojawiła się krótka rolka, na której widać Sokalską w przepięknej i dopasowanej sukni ślubnej, bukietem i obrączką w bajecznej scenerii w ogrodzie Pyrków przy białym stelażu, wypełnionym słonecznikami! Na krótkim wideo Asia aż tryska radością i nic dziwnego, gdyż w tym momencie właśnie spełni się jej marzenie, o którym opowiedziała Ignacemu!

Kto pojawi się na ślubie Asi i Huberta w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

I oczywiście i jego nie zabraknie na ślubie Asi i Huberta w "Barwach szczęścia", tak samo jak Agaty! A co najważniejsze, para będzie na nim razem i kto wie, może będzie następna w kolejności do powiedzenia sobie "tak". Szczególnie, że to najpewniej oni zostaną świadkami Sokalskiej i Pyrki, którego naturalnie także nie zabraknie. Z pewnością tak samo jak Emila i być może także i Marysi. A oprócz nich, pojawi się także przyszywany dziadek Sokalskiego, Tolek (Marek Siudym)

I najpewniej przyjaciele z kancelarii Asi - Natalia (Maria Dejmek) i Malwina (Joanna Gleń) z mężami, u których przecież i oni dopiero co byli na ślubie, a także Klemens (Sebastian Perdek)! A być może dołączy i ktoś jeszcze rodziny Pyrków, jak choćby ich ojczym Marek (Marcin Perchuć), a może brat Staś (Olaf Kasprzyk), bo na przyjazd Iwony (Izabela Zwierzyńska) raczej nie będzie co liczyć!

Jednak w przeciwieństwie do połączonych ślubów Natalii i Malwiny, ten u Asi i Huberta w następnych odcinkach "Barw szczęścia" będzie nieco skromniejszy, gdyż przecież nie będzie bawić się na nim cała śmietanka towarzyska. A jedynie lub aż najbliższe im osoby, co z pewnością w zupełności im wystarczy!

