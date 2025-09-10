Barwy szczęścia, odcinek 3219: Hubert po narodzinach nowego dziecka na dobre straci Marysię! Już w ogóle nie będzie chciała do niego wrócić

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Marysia przekaże Hubertowi radosną nowinę! Zdradzamy, że córka pochwali się swojemu ojcu, iż właśnie zyskała nowego brata, gdyż jego była żona właśnie urodziła syna! I choć Pyrka szczerze jej pogratuluje, tym bardziej, gdy zobaczy, jak bardzo cieszy się z powodu powiększenia ich rodziny, to jednak w głębi serca mocno się zasmuci!

A to dlatego, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" będzie pewien, że po narodzinach dziecka Klary i jej nowego partnera Jessiego, Marysia już w ogóle nie będzie chciała do niego wrócić! I tym bardziej będzie chciała zostać w USA już na zawsze, bo nowy brat będzie dla niej lepszą perspektywą niż ojciec, jego nowa partnerka Asia i jej syn Emil (Artem Malszczuk)!

Hubert będzie pewien, że Marysia już do niego nie wróci w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" załamany Hubert zwierzy się Asi i Agacie, które za wszelką cenę spróbują go pocieszyć. Tym bardziej, że z punktu prawnego takie rozwiązanie nawet nie będzie możliwe, ale Pyrka zda sobie sprawę, że nawet ono nic nie zmieni, skoro córka i tak nie będzie chciała już z nim być...

- Nowa pociecha Klary zatrzyma też tam na dobre Marysię - uzna Hubert.

- To prawnie nie jest możliwe - spróbuje uspokoić go Asia.

- Prawo prawem, ale co, jak Marysia nie zechce wrócić? Jest tam szczęśliwa, ma tam mamę, braciszka... - westchnie Pyrka.

- Nie martw się na zapas - poradzi mu Agata.

Ale oczywiście, w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Asia zacznie go zapewniać, że tak się nie stanie! Jednak Hubert i tak będzie wiedział swoje.

- Ona cię potrzebuje... Nie słyszysz, jak się cieszy, kiedy rozmawiacie? Jak za tobą tęskni? - zauważy Sokalska.

- Może dlatego, że mnie teraz nie ma na co dzień? - stwierdzi Pyrka, po czym doda smutno - Jest podekscytowana tym, że ma braciszka do opieki. I wcale nie mówi, że chce wrócić. Czuję, że tam zostanie...

Czy obawy Pyrki z 3219 odcinka "Barw szczęścia" potwierdzą się?

W tym momencie w 3219 odcinku "Barw szczęścia" i Sokalskiej skończą się już argumenty, przez co postanowi nieco zmienić taktykę. Zdradzamy, że Asia przytuli się do Huberta i obieca mu, że jak tylko paszport Emila będzie gotowy, to sami polecą do USA, aby mógł zobaczyć się z córką.

Czy wówczas obawy Huberta z 3219 odcinka "Barw szczęścia" się spełnią i Marysia faktycznie postanowi już do niego nie wracać? A może młoda Pyrka znów wszystkich zaskoczy? Odpowiedź poznamy już niebawem!