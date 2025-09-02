Barwy szczęścia, odcinek 3219: Rodzina Pyrków powiększy się! Hubert usłyszy radosną nowinę, ale Asia wcale się nie ucieszy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" u Pyrków zapanuje radość, gdy Marysia przekaże im radosną nowinę o narodzinach drugiego dziecka Klary! Ale już nie z Hubertem, a swoim nowym partnerem Jessie, z którym związała się w USA, gdzie dołączyła do nich także i jej córka. Oczywiście, Pyrka ogromnie ucieszy się z narodzin brata, a jej radość podzieli jej ojciec, a nawet ciocia Agata ze swoim ukochanym Ignacym. Tym bardziej, że i oni będą mieli, co świętować!

A to dlatego, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" zakończą już swoją internetową zbiórkę na kampera, która będzie tylko przykrywką, gdyż tak naprawdę będą chcieli przekazać te pieniądze na leczenie męża Haliny Kałuży (Marta Zięba), Omara (Kirił Denev). Tyle tylko, że ich fani jeszcze nie będą tego widzieć, przez co Asia zacznie się martwić ich losem.

Asia nie ucieszy się z radosnej nowiny w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3219 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie w stanie cieszyć się z powiększenia rodziny Pyrków. Szczególnie, że w świetle prawa nie będzie do niej należeć, gdyż przecież nie będzie jeszcze żoną Huberta. I choć Pyrka już także nie będzie mężem Klary, to jednak wciąż będzie ich łączyć ich wspólna córka Marysia, przez co narodziny jej przyrodniego brata nie będą bez znaczenia i dla nich!

Ale oczywiście, w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Asia zda sobie sprawę i zasiądzie do wspólnego świętowania. Jednak wcale nie będzie skakać z tego powodu z radości, gdyż jej myśli będą wędrować wyłącznie przy Halinie, o którą będzie się straszliwie martwić.

Obawy Sokalskiej potwierdzą się w 3220 odcinku "Barw szczęścia"!

I niestety słusznie, gdyż w 3220 odcinku "Barw szczęścia" i Agacie i Ignacemu humory siądą, gdy Pyrka opublikuje na swoim blogu informację, że pieniądze ze zbiórki przekazali jednak na leczenie Omara, czego ludzie oczywiście nie pochwalą. Do tego stopnia, że na parę wyleje się ogromna fala hejtu, a osoby, które wpłaciły im środki zaczną grozić pozwami!

I w 3221 odcinku "Barw szczęścia" nie poprzestaną na słowach i faktycznie zgłoszą do prokuratury defraudację środków ze zbiórki, przez co Klemens (Sebastian Perdek) poradzi im je oddać. Oczywiście, Asia od razu zaalarmuje o wszystkim Halinę, która postanowi im pomóc i nabierze pożyczek w parabankach, przez co wpakuje się w jeszcze większe kłopoty...