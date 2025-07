Barwy szczęścia. Rozpaczliwa zbiórka Asi i Huberta! Tylko tak zdołają uratować życie

Asia dowie się o dramatycznym wypadku Omara w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Asia dowie się o wypadku Omara, męża Haliny, której wcześniej załatwiła pracę jako sprzątaczka w kancelarii Natalii! I w ten sposób kobieta zastąpiła ją na jej wcześniejszym stanowisku, gdy później Sokalska awansowała na sekretarkę i musiała znaleźć kogoś na swoje miejsce. A Kałuża chętnie przyjęła jej propozycję.

Ale niestety w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Halina znów będzie potrzebować pomocy, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl jej mąż wyląduje w szpitalu po wypadku w swojej pracy! Zdradzamy, że Omar będzie musiał przejść operację tuż po tym jak spadnie mu regał na stopę, który ją zmiażdży! I choć po zabiegu będzie z nią wszystko w porządku, to jednak mąż Kałuży będzie musiał wszystko opłacić z własnej kieszeni, gdyż jego nieuczciwy pracodawca nie opłaci za niego składek! A to i tak będzie dopiero początek problemów!

Natalia nie zdoła pomóc Halinie Kałuży w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach mężczyzna dobrze się do tego przygotuje i nie da Omarowi jego kopii umowy o pracę, na której pracował. I w efekcie Natalia, którą załatwi Halinie, Asia, nie będzie mogła zbyt wiele zrobić, czym kompletnie załamie kobietę. I nic dziwnego, gdyż do pokrycia już będzie ponad 20 tysięcy za sam zabieg, a przecież dojdzie i do tego rehabilitacja, gdyż mąż Kałuży od razu nie stanie na nogi!

A wraz z nim w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i ona sama, gdyż przecież samą pensją jako sprzątaczka w kancelarii nie będzie w stanie pokryć takich kosztów. I to już kompletnie ją dobije.

- My z Omarem to chyba już nigdy nie staniemy na nogi - szepnie rozwalona Halina.

Asia i Hubert nie zostawią Omara i Haliny w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Ale oczywiście i tym razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Asia nie zostawi jej w potrzebie! I wspólnie z Hubertem postanowią zorganizować zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji jej męża. Czy uda im się zebrać potrzebną kwotę? Czy historia Omara przyciągnie ludzi?

I czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i Sokalska z Pyrką będą mogli liczyć na pomoc przy jej organizacji od Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), którzy już będą mieć w tym wprawę po zbiórce na swój spalony kamper i to z naprawdę niezłym skutkiem? Przekonamy się już niebawem!