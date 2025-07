Barwy szczęścia. Dramat Asi i Huberta. Będzie operacja i walka o zdrowie!

- Hubert wspominał mi, że Omar trafił do szpitala. Jak on się czuje? No i co się właściwie stało? - zapyta Sokalska.

- Jeden z regałów w magazynie przewrócił się i pogruchotał mu stopę. Miał operację... - powie jej kobieta. - Z tą stopą będzie wszystko w porządku, ale mamy inny kłopot - westchnie. - Szpital wystawi Omarowi rachunek za leczenie i pobyt, a to będzie ponad 20 tysięcy złotych. Do tego rehabilitacja... - wyzna przerażona Kałuża. - Nie wiem, skąd weźmiemy te pieniądze - doda, z trudem powstrzymując łzy.