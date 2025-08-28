Barwy szczęścia. Emilka wygada się przed Józefiną! Postanowi się zemścić

"Barwy szczęścia" odcinek 3215 po wakacjach - środa, 17.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3215 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Emilka wciąż będzie brnąć swoje kłamstwo i dalej oszukiwać swoje koleżanki z klasy i to mimo ostrzeżeń Emila (Artem Malaszczuk)! Tym bardziej, że uda jej się nawet wcisnąć im bajeczkę o swojej podróży do Finlandii, która przecież się nie odbyła, ale Brodzińska przedstawi wszystko tak, że każdy jej w to uwierzy!

I stąd w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej szybko wróci do niej temat darmowych jazd w stadninie Józefiny, który przecież udało jej się ogarnąć przy pomocy Andrzeja! Dlatego teraz zwróci się w tej samej kwestii do Józefiny!

Emilka zdradzi Józefinie, że Cezaremu udało się namierzyć oszusta Andrzeja w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Emilka będzie wiedzieć, że Cezaremu, a właściwie Celinie (Orina Krajewska) udało się odnaleźć oszusta Andrzeja w Dubaju. Tyle tylko, że polska policja nie będzie w stanie nic z tym zrobić, przez co za radą Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń) zdecyduje się on póki co niczego nie mówić Józefinie. Ale nie będzie świadomy tego, że ktoś jeszcze słyszy ich rozmowę i może zrobić to za niego!

I tak w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej właśnie się stanie, gdyż Brodzińska wygada się przed jego matką. Licząc na to, że w ten sposób uda jej się osiągnąć swój cel i umówić koleżanki na darmowe lekcje jazdy konnej w jej stadninie, bo wówczas i Rawiczowa zacznie działać w tej sprawie. I z tym wcale się nie pomyli!

Rawiczowa zacznie planować zemstę na Zastoi-Modelskim w 3217 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

A to dlatego, że już w 3217 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary zacznie straszliwie martwić się o swoją matkę, którą będzie kierować chęć zemsty na Andrzeju, który ją oszukał, okradł i ośmieszył. Rawiczowa będzie tak zdeterminowana, aby dorwać oszusta, że nawet zacznie szukać informacji o darknecie, przy czym poprosi o pomoc Kacpra (Jakub Szlachetka)!

Ale czy w 3217 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej porządny Jabłoński zdecyduje się jej pomoc? Czy Józefina osiągnie swój cel, a Andrzej zapłaci za wszystko, co jej zrobił? Tego dowiemy się już niebawem!