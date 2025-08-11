Barwy szczęścia. Cezary straci kontakt z matką! Zawstydzona Józefina odtrąci nawet syna

Cezary zacznie niepokoić się o swoją matkę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary zacznie straszliwie martwić się o swoją matkę, z którą nagle straci kontakt. Tym bardziej, że będzie miał w głowie wcześniejsze ostrzeżenia Marcina, który poleci mu mieć Józefinę na oku, gdyż osoby w takiej sytuacji jak ona szczególnie będą potrzebować wsparcia najbliższych, aby nie zrobić nic głupiego.

I w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej właśnie tak postanowi zrobić Rawicz. Tym bardziej, że Józefina nagle przestanie się do niego odzywać, czym na poważnie go zmartwi. I choć Natalia (Maria Dejmek) będzie znać tego powód, to jednak nie zdradzi jej przed synem, a tym samym wcale go nie uspokoi! I z tego względu jak podaje swiatseriali.interia.pl Cezary postanowi sprawdzić to sam!

- Nie odbiera telefonów, nie odpisuje... Muszę sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku - oświadczy jej mąż.

Widok Józefiny załamie Rawicza w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia od razu go poprosi, aby był wyrozumiały i nie naciskał na swoją matkę, gdyby ta nie chciała z nim rozmawiać. Szczególnie, że doskonale będzie wiedziała, że tak właśnie będzie, gdyż przecież Józefina nie będzie chciała go wtajemniczać we wszystkie swoje problemy, których sprawcą będzie oszust Andrzej (Leon Charewicz)! Tym bardziej, że zostanie bez niego nie tylko bez pieniędzy, ale i z ogromnym kredytem, zaciągniętym na spłatę jego rzekomego dworku!

I to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej doprowadzi Rawiczową na skraj wytrzymałości, czego świadkiem stanie się sam Cezary. Ale oczywiście, jeszcze wciąż nie będzie wiedział wszystkiego, bo Józefina dalej mu o tym nie powie!

- Strasznie ją to wszystko rozbiło... Pieniądze to jeszcze nie taki kłopot. To nie koniec świata, ale emocjonalnie matka jest w strzępach - zdradzi żonie Rawicz.

Syn uratuje Rawiczową w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Zwoleńska spróbuje za wszelką cenę pocieszyć swojego ukochanego, ale wyrzuty sumienia mu na to nie pozwolą. A to dlatego, że sam również będzie obarczał się winą za to, co przytrafiło się jego matce. I nie będzie miał zamiaru siedzieć i czekać z założonymi rękami! A wręcz przeciwnie, gdyż sam zdecyduje się wkroczyć do akcji, aby nieco jej wszystko zrekompensować.

Zdradzamy, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Cezary zatrudni Celinę (Orina Krajewska), aby ta pomogła mu odnaleźć oszusta, który doprowadził jego matkę do takiego stanu! Tym bardziej, że wbrew temu, do czego spróbuje go przekonać Natalia, wcale nie będzie lepiej, bo załamana Józefina zdecyduje się nawet na desperacki krok. Ale na szczęście i w tej sytuacji będzie mogła liczyć na syna, który w ostatnim momencie ją od tego odwiedzie i postanowi już na dobre się nią zająć!