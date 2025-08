Barwy szczęścia. Cezary obwini się za tragedię Józefiny! Tak da się wykiwać oszustowi Andrzejowi

Zawstydzona Józefina odsunie się od syna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary poczuje, że matka nie mówi mu całej prawdy o oszuście Andrzeju. I będzie miał rację, gdyż przecież Rawiczowa nie przyzna mu się, iż zaciągnęła ogromny kredyt w banku pod zastaw swojej posiadłości i stadniny na dworek dla Zasoi-Modelskiego, który na dodatek on już zdąży sprzedać, a ona zostanie z problemem.

Szczególnie, że nie będzie mieć z czego go spłacić, gdyż złodziej zabierze jej nie tylko wszystkie oszczędności, ale i kosztowności z jej domu. I to wszystko sprawi, że załamana i zawstydzona seniorka odsunie się nawet od własnego syna!

Cezary nie będzie mógł sobie darować, że także dał się omamić oszustowi Andrzejowi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale on w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej na to nie pozwoli, gdyż wciąż będzie miał w głowie słowa Kodura (Oskar Stoczyński). I jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi wybrać się do matki, tym bardziej, że nie będzie miał z nią żadnego kontaktu.

- Nie odbiera telefonów, nie odpisuje... Muszę sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku - zapowie Natalii, która oczywiście w pełni to zrozumie. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do niego będzie o wszystkim wiedzieć i z tego względu poprosi go, aby podszedł do sprawy łagodnie i nie naciskał.

Szczególnie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina faktycznie nie będzie w najlepszym stanie, o czym Cezary sam boleśnie się przekona. I to wzbudzi w nim ogromne poczucie winy za to, co spotkało jego matkę. A to dlatego, że i on poczuje się winny jej tragedii...

- Strasznie ją to wszystko rozbiło... Pieniądze to jeszcze nie taki kłopot. To nie koniec świata, ale emocjonalnie matka jest w strzępach - wyzna Cezary, na co Natalia przyzna, że choć ten stan najpewniej jeszcze trochę potrwa to jednak trzeba mieć nadzieję na to, że w końcu będzie lepiej. Ale Rawicz w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie mógł sobie darować, że w ogóle do tego doszło - Też powinienem być mądrzejszy... Matka się zakochała, ale i ja dałem się Zastoi omamić...

Rawicz postanowi zrobić wszystko, aby pomścić matkę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w tym momencie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia od razu zacznie pocieszać Cezarego i za wszelką cenę spróbuje go uświadomić, że nie ma w tym jego winy, gdyż przecież wszyscy dali się nabrać Andrzejowi. I nikt nie może mieć o to do siebie żalu, gdyż przecież Zasoja-Modelski będzie zawodowym oszustem i doskonale będzie wiedzieć, jak się zachować. Ale to do końca wcale wcale nie uspokoi Rawicza.

- Nie tylko wy dwoje. On w pewnym sensie uwiódł wszystkich. Ale to nie jest niczyja wina - uświadomi go Natalia.

- Trzeba było go jakoś prześwietlić, a nie wierzyć w te jego historyjki - zarzuci sobie Rawicz.

- Dokładnie wie, jak wywrzeć dobre wrażenie. Tylko on odpowiada za to, co się stało - przypomni mu Zwoleńska.

- Oby go dopadli - powie jej z nadzieją ukochany.

I zdradzamy, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Cezary postanowi zrobić wszystko, aby dorwać oszusta i pomścić go za to, co zrobił jego matce. A w ten sposób i nieco odkupić swoje winy! Tym bardziej, gdy dowie się od Kodura, że udało się natrafić na ślad oszusta w Dubaju, gdzie Rawicz wyśle Celinę (Orina Krajewska), aby go znalazła! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!