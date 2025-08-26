Barwy szczęścia. Cezary odnajdzie oszusta Andrzeja, ale ukryje to przed Józefiną. Polska policja nic nie zrobi?

„Barwy szczęścia" odcinek 3214 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3214 odcinku "Barw szczęścia" Cezary będzie miał pewność, że oszust Andrzej przebywa w Dubaju. To działania Celiny spowodują, że miejsce przebywania oszusta zostanie ujawnione. Detektywka na poważnie podejdzie do historii oszustwa Józefiny, długów i tego, co nawyczyniał podły Zastoja. Przecież miał brać ślub z matką Rawicza, naopowiadał jej kłamstw o bogactwie i luksusie, a potem zniknął tuż przed wylotem na ceremonię.

Cezary zlokalizuje Andrzeja, ale polska policja nic nie wskóra

W 3214 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Andrzej siedzi w pięknym i luksusowym Dubaju. Tam oszust poczuje się niezniszczalny, co dodatkowo wyprowadzi Cezarego z równowagi. Złość na oszusta matrymonialnego będzie ogromna, ale co z tego, skoro póki co nie da rady pociągnąć go do odpowiedzialności. Rawicz w 3214 odcinku "Barw szczęścia" dowie się bowiem, że polska policja niewiele może zrobić w kwestii przymusowego sprowadzenia kryminalisty do kraju.

Cezary oszuka Józefinę, ale ktoś dowie się prawdy

Za radą Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń) Cezary zdecyduje się ukryć przed matką prawdę o odnalezieniu oszusta. Wszyscy wiedzą bowiem, jak traumatyczne są to przeżycia. Chociaż Józefina zawsze uchodziła za twardą, sprawa z Andrzejem łamie ją od środka.

Rawicz nie będzie chciał niepokoić Józefiny, bo co właściwie miałby jej powiedzieć? Mógłby przekazać, że niedoszły mąż siedzi w Dubaju, ale policja nie może ściągnąć do do kraju i pociągnąć do odpowiedzialności. To by ją tylko dobiło! Postanowi samodzielnie kontrolować sytuację. Niestety, ich sekret nie pozostanie tajemnicą na długo, bo informacje pozna Emilka (Jessica Frankiewicz), co może wprowadzić dodatkowe napięcia w rodzinie. Wiadomo przecież, że dziewczynka umie namieszać.