Barwy szczęścia, odcinek 3222: Ignacy weźmie pieniądze od Haliny Kałuży! To poróżni go z Agatą na dobre - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3222 - piątek, 26.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3222 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja między Agatą, a Ignacym tylko się zaogni, gdy Pyrka dowie się, że Kieliszewski przyjął pieniądze od Haliny Kałuży. Siostra Huberta (Marek Molak) wścieknie się na swojego ukochanego, tym bardziej, iż będzie wiedziała, że żona Omara zapożyczy się w parabankach, aby oddać im pieniądze, które wcześniej ona przeleje z ich zbiórki na kamer na leczenie jej męża, za co wyleje się na nich fala hejtu, a darczyńcy zgłoszą sprawę do prokuratury! I w tej sytuacji Ignacy zdecyduje się oddać wpłacającym ich pieniądze, szczególnie, gdy zarekomenduje to także Klemens (Sebastian Perdek)!

Dlatego w 3222 odcinku "Barw szczęścia" przyjmie środki od Haliny, nie zważając na konsekwencje, które będą dla Haliny i Omara naprawdę poważne, gdyż przecież nie będą mieli z czego ich spłacić. Oczywiście, Agata zda sobie z tego sprawę, ale dla Ignacego nie będzie mieć to żadnego znaczenia, gdyż ważniejsze będzie dla niego to, aby uratować własny tyłek!

Agata ostro wścieknie się na Ignacego w 3222 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3222 odcinku "Barw szczęścia" Agata nie będzie mogła tego darować swojemu ukochanemu i od razu zacznie mu robić wymówki. Jednak Ignacy nie będzie widział w tym nic złego, czym tylko dodatkowo ją zirytuje!

- Jak mogłeś przyjąć te pieniądze!? - wyrzuci mu Agata.

- Bo wiedziałem, że ty tego nie zrobisz! - odpowie jej ukochany.

- Owszem, bo w przeciwieństwie do ciebie mam jakieś poczucie przyzwoitości! - skarci go Pyrka.

- Mylisz je z brakiem odpowiedzialności! - uświadomi ją ukochany, czym już doprowadzi ją do szału!

Tym bardziej, że w 3222 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy podejmie tą decyzję za jej plecami. Ale Kieliszewski nie zrobi tego bez powodu, gdyż przecież wcześniej to ona bez jego zgody przeleje pieniądze na konto Omara, o co i on będzie miał do niej pretensje!

- Zrobiłeś to za moimi plecami! I to bez wahania, w pięć minut… - zarzuci mu.

- Wpłaciłem kasę do banku i przelałem na konto zrzutki…Chciałem, żebyśmy już mieli to za sobą! - wyjaśni jej Ignacy.

- Ale takie decyzje podejmuje się wspólnie! - umoralni go Pyrka.

- Czyżby? Ja się nie zgadzałem na zmianę celu zbiórki, a ty to i tak zrobiłaś! - odgryzie jej się Kileszewski.

Kieliszewski już nie wytrzyma i zostawi Pyrkę w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym w 3222 odcinku "Barw szczęścia" tylko doleje oliwy do ognia, bo atmosfera między nimi zrobi się już naprawdę gorąca! Do tego stopnia, że Ignacy już w końcu jej nie wytrzyma! I choć Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Hubert (Marek Molak) spróbują mediować w ich sprawie, to nic nie wskórają, bo Kieliszewski zdania nie zmieni!

I w 3224 odcinku "Barw szczęścia" wyprowadzi się z domu Pyrków, a Hubertowi nie uda się go nakłonić do zmiany decyzji! Czy to zatem będzie ostateczny koniec ich związku? Przekonamy się już niebawem!