Barwy szczęścia, odcinek 3221: Ignacy ostro wścieknie się na Agatę! Zrobi to za jego plecami - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3221 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3221 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy nieźle wścieknie się na Agatę, gdy odkryje, że za jego plecami przekazała ich pieniądze ze zbiórki na kamper na leczenie Omara! Jednak Pyrka nie będzie widziała nic złego w swoim zachowaniu, przez co między parą dojdzie do ostrej wymiany zmian, bo Kieliszewski już jej tego nie odpuści, bo przecież nie wykiwa tylko jego, ale także i ich darczyńców, którzy wpłacali im środki na zupełnie inny cel niż ostatecznie wybrała Pyrka!

- My zbieraliśmy na głupi cel, a tam człowiek czekał w potrzebie... Dziwię się, że ludzie mogą mieć coś przeciwko - uzna Agata.

Jednak w 3221 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl nawet i Asia nie weźmie jej strony i przyzna rację Ignacemu, bo przecież Agata nagnie zasady portalu, za co będą mogły grozić im konsekwencje. I niestety tak będzie, gdyż jeden z darczyńców złoży zawiadomienie do prokuratury, a na dodatek zacznie namawiać do tego innych!

Nikt nie poprze Agaty w 3221 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3221 odcinku "Barw szczęścia" naładowana emocjami Agata postanowi mu nie odpuścić i dać mu jasno do zrozumienia, co myśli na ten temat, ale Ignacy ją powstrzyma. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że mogłoby to doprowadzić do jeszcze większych problemów. Tak samo jak Asia, która w tej sytuacji poleci im konsultację z Klemensem.

- O nie! Do tej pory było po twojemu. Od teraz ja przejmuję sprawę i nie robimy już żadnych emocjonalnych ruchów - powie jej stanowczo Ignacy.

- Myślę, że warto porozmawiać z Klemensem - doradzi mu Asia.

I w 3221 odcinku "Barw szczęścia" para pójdzie za jej radą i spotka się z Klemensem, który także przyzna rację Ignacemu i Asi i poradzi parze przeprosić i oddać darczyńcom ich pieniądze. Tyle tylko, że zakochani już nie będą nimi dysponować, gdyż wszystko pójdzie już na konto Omara!

- Zgodnie z regulaminem darczyńcy wpłacają składki na określony cel - w tym wypadku odbudowę kampera. Obdarowany nie ma prawa samowolnie zmienić sposobu wydatkowania funduszy... Obawiam się, że prześwietlą was na wylot - przyzna Klemens, po czym zaproponuje im rozwiązanie, w odpowiedzi na które usłyszy - Tylko... my już nie mamy tych pieniędzy...

Kieliszewski i Pyrka poróżnią się już na dobre w 3221 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3221 odcinku "Barw szczęścia" i one się pojawią, gdy o problemach pary od Asi dowie się żona Omara! Zdradzamy, że Halina Kałuża (Marta Zięba) natychmiast zjawi się w domu Pyrków i zaproponuje, że znów zapożyczy się w parabankach, aby oddać im pieniądze, którymi ich poratowali! I choć jej propozycja spodoba się Ignacemu, to jednak Agata nie będzie z niej zadowolona, gdyż zada sobie sprawę, że przez nią to teraz ona wpakuje się w poważne problemy!

- Ja oddam te pieniądze... - zacznie Halina, ale Ignacy nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania.

- Jaki masz plan? Skąd weźmiesz środki? - zapyta ją Kieliszewski.

- Mam karty kredytowe od firmy pożyczkowej. Wprawdzie je spłaciłam, ale nadal są aktywne, więc skorzystam ponownie - wyjaśni Kałuża.

- Przecież oni się z tego nigdy nie podniosą - zauważy Agata.

- A to moja wina? Wystarczyło trochę cierpliwości i rozwagi. Wystarczyło zapytać ludzi, czy zgadzają się na przekazanie funduszy. Ale nie... Ty musiałaś natychmiast, na hurra - wyrzuci jej Ignacy, co doprowadzi między nimi do jeszcze bardziej napiętej atmosfery.

I to do tego stopnia, że w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy już dłużej tego nie wytrzyma i postanowi odejść od Agaty i wyprowadzić się z domu Pyrków! Czy to zatem będzie koniec ich związku? Przekonamy się już niebawem!