Barwy szczęścia, odcinek 3224: Asia tuż przed ślubem postawi Hubertowi taki warunek! Bez tego nie zostanie jego żoną! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3224 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3224 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie na poważnie myśleć o swojej przyszłości z Asią. Tym bardziej po ostatnich spięciach Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), które postawią ich związek pod dużym znakiem zapytania i wzbudzą jego ogromny niepokój, czym jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu podzieli się i ze swoją ukochaną.

- Agata i Ignacy mają prawdziwy test ognia. Oby tylko się nie sparzyli - westchnie Hubert.

- Dla nas przy okazji to też jest nauczka... W takim sensie, że musimy wyjaśniać nieporozumienia, zanim eskalują do takich rozmiarów jak u nich - wyjaśni Asia.

Ale na szczęście w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka stwierdzi, że oni nie mają takich problemów. A jak już to te z natury przyjemniejsze, gdyż uzna, że to najwyższa pora, aby zaczęli planować swój ślub.

- My się przecież wcale nie kłócimy. Za to mamy same przyjemne sprawy do omówienia. Na przykład ślub... Musimy zacząć planować, organizować - zapowie Pyrka.

To będzie musiał załatwić Hubert przed ślubem z Asią w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Asia w 3224 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie podzieli jego entuzjazmu! A wręcz przeciwnie, gdyż uzna, że w obecnej sytuacji nie mogą się pobrać! I to nie tylko ze względu na atmosferę w ich domu i niepewną relację Agaty i Ignacego, ale także kwestie, związane z ewentualnym przylotem do nich Marysi (Nina Szumowska), której przecież dopiero co urodzi się nowy brat, ale i paszportu dla Emila (Artem Malsczuk)!

W 3224 odcinku "Barw szczęścia" Asia otwarcie zapyta Huberta, czy rozmawiał już na ten temat z Klarą (Olga Jankowska), ale to i tak będzie dopiero wierzchołkiem góry lodowej!

- Ustalę to z nią - obieca jej narzeczony.

- Jest jeszcze kwestia paszportu dla Emila - przypomni mu ukochana, po czym poprosi go, aby jednak nie zajmowali się wszystkim naraz - Najpierw zażegnajmy kryzys w domu, bo na razie nie ma tu rodzinnej atmosfery...

Pyrka nie podoła warunkom Sokalskiej w 3224 odcinku "Barw szczęścia"! Nie będzie ślubu?

I oczywiście i to w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Hubert weźmie na swoje barki. Jednak już to sprawi mu wiele problemów, bo pogodzenie Agaty i Ignacego, a co za tym idzie i poprawa atmosfery w ich domu wcale nie pójdzie jak z płatka! A wręcz przeciwnie!

- Zajmę się tym, a ty już tego za bardzo nie przeżywaj i nie zamartwiaj się... Biorę na siebie rolę mediatora. Pomożemy im - obieca jej Hubert, choć to wcale nie będzie takie proste!

I mimo iż w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka przeprowadzi długą i poważną rozmowę ze swoją siostrą, a następnie jej ukochanym i otwarcie im wyzna, iż nie wyobraża sobie, aby nie przyszli na ich ślub jako para, to jednak niewiele tym wskóra, gdyż tym wcale nie oczyści atmosfery między nimi. Czy zatem i Hubert będzie mógł zapomnieć o szczęśliwym końcu i z Asią, skoro nie uda mu się spełnić już pierwszego punktu? Przekonamy się już niebawem!