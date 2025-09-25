Barwy szczęścia, odcinek 3224: Zniknięcie Ignacego! Emil przekaże Agacie tragiczną wiadomość o ukochanym - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3224 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3224 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy już dłużej nie wytrzyma i wyprowadzi się z domu Pyrków! Kieliszewski będzie miał już serdecznie dość gęstej atmosfery, panującej między sobą, a Agatą, której nie zdołają załagodzić nawet, mediujący między nimi Hubert (Marek Molak) z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz).

A to dlatego, że po ostrych kłótniach o przelanie przez Pyrkę pieniędzy ze zbiórki na kamera na leczenie Omara (Kirił Denev), a następnie przyjęcie przez Kieliszewskiego pieniędzy od jego żony Haliny (Marta Zięba) i to za swoimi plecami, u pary nastaną "ciche dni", przez co w ogóle nie będą się do siebie odzywać. I niestety to sprawi, że Ignacy w 3224 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał już tego serdecznie dość i postanowi dłużej w tym nie uczestniczyć.

Ignacy wyprowadzi się od Pyrków za plecami Agaty w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3224 odcinku "Barw szczęścia" spakuje swoje rzeczy i postanowi odejść i to znów bez słowa! A to dlatego, że Kieliszewski zrobi wszystko pod nieobecność Pyrki, której nawet przez myśl nie przejdzie, co może się święcić. W przeciwieństwie do Emila, który jako jedyny będzie świadkiem całej sytuacji, przez co to jemu przyjdzie przekazać Agacie tą tragiczną wiadomość...

- Ignacy jeszcze nie wrócił? - zapyta go Agata.

- Wrócił... ale już go nie ma - wyzna Emil, czym już mocno zadziwi Pyrkę. Ale prawdziwy szok w 3224 odcinku "Barw szczęścia" będzie jeszcze przed nią, gdy Sokalski wyjawi jej, że Kieliszewski się po prostu wyprowadził, a on nie zdołał już nic z tym zrobić - Próbowałem go zatrzymać, ale mi się nie udało...

Odejście Kieliszewskiego ogromnie zaboli Pyrkę w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

Wyprowadzka Ignacego w 3224 odcinku "Barw szczęścia" mocno dotknie Agatę. Tym bardziej, że nawet Hubert stanie po stronie jej ukochanego. I choć mimo tego oczywiście będzie próbował ich ze sobą pogodzić, to niestety z marnym skutkiem. A to już kompletnie załamie Pyrkę, przez co jej brat i jego narzeczona zaczną się o nią poważnie martwić. Szczególnie, że ona będzie próbować robić dobrą minę do złej gry, jednak słabo będzie jej to wychodzić.

Czy to w 3224 odcinku "Barw szczęścia" zatem będzie definitywny koniec Agaty i Ignacego? Zdradzamy, że nie, gdyż ich związek uda się uratować wyłącznie dzięki jednej osobie! A będzie nią nikt inny jak ten, któremu nieco wcześniej się to nie udało. Ale tym razem Emil da już radę!