Barwy szczęścia, odcinek 3226: Emil pogodzi Agatę i Ignacego! Posunie się do podstępu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3226 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3226 odcinku "Barw szczęścia" atmosfera w domu Pyrków stanie się nie do zniesienia i to nawet mimo wyprowadzki Ignacego! A to dlatego, że wciąż będzie w nim Agata, która ogromnie będzie przeżywać ich rozstanie, a także to, że nawet jej własny brat nie stanął po jej stronie tylko wziął w obronę jej ukochanego. I choć Pyrka będzie próbować robić dobrą minę do złej gry, to niestety zbyt długo w tym postanowieniu nie wytrzyma, gdyż i obecność pozostałych domowników zacznie doprowadzać ją do szału!

Tym bardziej, gdy w 3226 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interial.pl Hubert porówna atmosferę w ich domu do rodzinnego grobowca, a na widok schodzącej siostry aż zamilknie, czym już kompletnie wyprowadzi ją z równowagi.

- Nie krępujcie się moją obecnością - zakpi Agata, zirytowana zachowaniem jego i Asi.

Tak Emil postanowi pogodzić Agatę i Ignacego w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

A to wszystko w 3226 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie uwadze i Emila, który także wszystko usłyszy, ale wówczas nie włączy się do ich dyskusji. Ale to nie oznacza, że oleje sprawę, a wręcz przeciwnie, gdyż wówczas postanowi wziąć sprawy w swoje ręce, jednak w nieco inny sposób niż dorośli. I z tego względu o niczym im nie powie o swoim planie!

Zdradzamy, że w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Emil włączy do niego wyłącznie Żabcię, u której zjawi się tuż po szkole. Sokalski poprosi właścicielkę "Restobaru SezoNovego" o rezerwację stolika, przez co Ania od razu pomyśli, że chodzi o randkę. Tym bardziej, że chłopak będzie przy tym bardzo poważny. Jednak szybko wyjdzie na jaw, że wcale nie jego, a właśnie Agaty i Ignacego, którym chłopak jedynie będzie chciał pomóc zrozumieć, jak bardzo się kochają i nie umieją bez siebie żyć, co diametralnie zmieni postać rzeczy!

- Chciałbym zarezerwować stolik na wieczór. Dla dwóch osób - zapowie Emil.

- Czyżby randka? - zainteresuje się Żabcia.

- Mam nadzieję. Ale nie wiadomo, jak to się potoczy - potwierdzi chłopak, po czym doda, że w tej sytuacji nie chodzi akurat o niego. Jednak oczywiście zdradzi, o kogo chodzi. Szczególnie, że i Żabcia będzie chciała wiedzieć, dla kogo ma w takim razie przygotować stolik - Dla Agaty i Ignacego. Trzeba im jakoś pomóc. Kochają się przecież, ale są też uparci!

- O, widzę, że ratujemy świat. W tej sytuacji nie wystarczy stolik. Potrzeba odrobinę magii - wyzna Żabcia, po czym doda, że w tym przypadku zarezerwuje całą restaurację.

Tak Sokalski ściągnie do "Restobaru SezoNovego" Kieliszewskiego i Pyrkę w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Sokalskiemu pozostanie już tylko zwabić na miejsce zakochanych. Ale oczywiście nie zrobi tego od tak tylko ucieknie się do podstępu, gdyż zda sobie sprawę, że w przeciwnym razie nic mogłoby z tego nie wyniknąć, bo Pyrka i Kieliszewski po prostu mogliby się nie zjawić na miejscu. I stąd posunie się do kłamstwa, że we wszystkich chodzi o niego, dzięki czemu osiągnie swój cel, gdyż jemu Agata i Ignacy już nie odmówią. Ale jak do tego dojdzie?

W 3226 odcinku "Barw szczęścia" Emil najpierw skontaktuje się z Ignacym i poprosi go o spotkanie w "Restobarze SezoNovym". Sokalski przyzna, iż chciałby omówić z nim pewną męską sprawę, w związku z czym Kieliszewski oczywiście obieca mu pomóc. Tak samo jak Agata, którą okłamie, że sam wybiera się na randkę, tylko potrzebuje przy tym jej pomocy, gdyż sam musi udać się po kwiaty, a ma jeszcze do obioru ciasto w lokalu Ani.

- To leć po kwiaty, a ja skoczę po ciasto - zaproponuje Agata.

- Dzięki, ratujesz mi życie - ucieszy się Emil.

Emil doprowadzi do pojednania Agaty i Ignacego w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

I już po chwili w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Agata zjawi się w "Restobarze SezoNovym", gdzie dostrzeże siedzącego samotnie przy stoliku Ignacego, do którego po chwili dołączą grający romantyczną serenadę Ania z Emilem. I wtedy stanie się dla niej jasne, że padła ofiarą podstępu.

Ale nim nawet w 3226 odcinku "Barw szczęścia" zdąży na to zareagować, to podejdzie do niej Kieliszewski i mocno ją przytuli, a ona to odwzajemni! I w tej chwili ich pojednanie stanie się faktem, gdyż para da sobie jeszcze jedną szansę. A tym samym będzie mogła być ogromnie wdzięczna Sokalskiemu, gdyż będzie to wyłącznie jego zasługa!