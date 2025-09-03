Barwy szczęścia, odcinek 3219: Celina i Łukasz znów razem! Zazdrosna Agnieszka tego nie wytrzyma

Sylwia Fiutkowska
2025-09-03 14:54

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) znów zacznie współpracować z Celiną (Orina Krajewska), co nie spodoba się Agnieszce (Katarzyna Tlałka)! I nic dziwnego, gdyż przecież Brońska będzie jego byłą nie tylko wspólniczką, ale i kochanką, z której rezygnował właśnie dla niej. Ale w 3219 odcinku "Barw szczęścia" to siostra Kasi (Katarzyna Glinka) poczuje ukłucie zazdrości i niepokoju, że ta karta znów może się odwrócić! Tym bardziej, że ich ponowna współpraca sprawi Sadowskiemu wiele radości! Czy zatem faktycznie sprawi, że dawni kochankowie do siebie wrócą? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka urządzi Łukaszowi kolejną scenę zazdrości! Ale tym razem już nie o Kasię, która po ich rozwodzie zaręczy się z Mariuszem (Rafał Cieszyński), co on mocno przeżyje i co nie ujdzie jej uwadze, ale Celinę, którą wcześniej dla niej zostawił! A zatem czemu właśnie o nią?

Wszystko przez to, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że Sadowski znów podjął się współpracy z Brońską, która aktualnie na zlecenie Cezarego (Marcel Opaliński) będzie przebywać w Dubaju i planować nielegalną operację ściągnięcia oszusta Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłło (Cezary Nowak) z powrotem do Polski!

Agnieszka oszaleje z zazdrości o Celinę w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie to wcale takie proste, przez co Celina będzie potrzebować nie tylko wsparcia finansowego od Cezarego, ale także detektywistycznego. I w tym temacie zwróci się właśnie z prośbą o pomoc do swojego byłego wspólnika, jak i kochanka Łukasza, który oczywiście zgodzi się jej pomóc.

Tym bardziej, iż ogromnie się ucieszy, że znów może wcielić się w rolę detektywa, z którą po ich rozstaniu musiał się rozstać, gdyż wówczas Celina zakończyła ich współpracę, a on wrócił do pracy jak redaktor naczelny "Szoku". Ale w 3219 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Agnieszka będzie przekonana, że jego radość wcale nie jest zmotywowana pracą tylko Brońską! I przez to urządzi mu o to kolejną scenę, która niestety znów przerodzi się w burzliwą kłótnię. Z jakim skutkiem tym razem?

Jak zachowa się Łukasz wobec swojej chorobliwie zazdrosnej partnerki w 3219 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zdoła ponownie wytłumaczyć się przed swoją ukochaną? Czy zrozumie obawy Agnieszki, która w tej sytuacji poczuje się niepewnie?

A może w 3219 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał już serdecznie dość jej niekontrolowanej zazdrości i postanowi jednak zakończyć i ich związek? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

