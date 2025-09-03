Barwy szczęścia, odcinek 3219: Celina i Łukasz znów razem! Zazdrosna Agnieszka tego nie wytrzyma

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka urządzi Łukaszowi kolejną scenę zazdrości! Ale tym razem już nie o Kasię, która po ich rozwodzie zaręczy się z Mariuszem (Rafał Cieszyński), co on mocno przeżyje i co nie ujdzie jej uwadze, ale Celinę, którą wcześniej dla niej zostawił! A zatem czemu właśnie o nią?

Wszystko przez to, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że Sadowski znów podjął się współpracy z Brońską, która aktualnie na zlecenie Cezarego (Marcel Opaliński) będzie przebywać w Dubaju i planować nielegalną operację ściągnięcia oszusta Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłło (Cezary Nowak) z powrotem do Polski!

Agnieszka oszaleje z zazdrości o Celinę w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie to wcale takie proste, przez co Celina będzie potrzebować nie tylko wsparcia finansowego od Cezarego, ale także detektywistycznego. I w tym temacie zwróci się właśnie z prośbą o pomoc do swojego byłego wspólnika, jak i kochanka Łukasza, który oczywiście zgodzi się jej pomóc.

Tym bardziej, iż ogromnie się ucieszy, że znów może wcielić się w rolę detektywa, z którą po ich rozstaniu musiał się rozstać, gdyż wówczas Celina zakończyła ich współpracę, a on wrócił do pracy jak redaktor naczelny "Szoku". Ale w 3219 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Agnieszka będzie przekonana, że jego radość wcale nie jest zmotywowana pracą tylko Brońską! I przez to urządzi mu o to kolejną scenę, która niestety znów przerodzi się w burzliwą kłótnię. Z jakim skutkiem tym razem?

Jak zachowa się Łukasz wobec swojej chorobliwie zazdrosnej partnerki w 3219 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zdoła ponownie wytłumaczyć się przed swoją ukochaną? Czy zrozumie obawy Agnieszki, która w tej sytuacji poczuje się niepewnie?

A może w 3219 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał już serdecznie dość jej niekontrolowanej zazdrości i postanowi jednak zakończyć i ich związek? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!