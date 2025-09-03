Barwy szczęścia, odcinek 3216: Natalia dowie się, że Cezary znalazł oszusta Andrzeja! Ostrzeże Celinę, że to się źle skończy

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-03 9:04

W 3216 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina (Orina Krajewska) w Dubaju będzie szykowała się do nielegalnej akcji wywiezienia oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski, a Cezary (Marcel Opaliński), który wynajął detektyw, by dorwała Zastoję-Modelskiego nie zdoła ukryć tego przed Natalią (Maria Dejmek). Mimo to Rawicz nie wtajemniczy żony w kulisy śledztwa Celiny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, by ją chronić. Właśnie dlatego w 3216 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zadzwoni do działające na zlecenie jej męża Celiny, by ją ostrzec. Oboje mogą za to stanąć przed sądem. Sprawdź, co się wydarzy.

"Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tajna akcja Celiny przeciwko Andrzejowi w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie jedyną szansą na sprowadzenie oszusta do Polski! Tylko w kraju policja będzie mogła zająć się złodziejem, który okradł Józefinę (Elżbieta Jarosik), upokorzył, ośmieszył w oczach wszystkich i wpędził w gigantyczny kredyt w banku. Po wyjeździe do Dubaju, gdzie Celina namierzy Zastoję-Modelskiego razem z jego wspólnikiem, Antonim Kiryłło (Cezary Nowak), Cezary będzie dostawał od detektywki stały raport z tego, jakie działania przeprowadzi. 

Tak Celina w 3126 odcinku "Barw szczęścia" zastawi pułapkę na Andrzeja w Dubaju

Bez większego trudu Celina w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ustali, gdzie ukrywa się Andrzej i kto mu pomaga. Uprzedzi jednak Rawicza, że koszty operacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wzrosną, bo musi działać pod przykrywką, by wywieźć Andrzeja z Dubaju. Jak Celina zbliży się do Zastoi-Moldelskiego i jego wspólnika? Udając bogaczkę, którą obaj upatrzą sobie jako kolejną ofiarę. 

Według doniesień portalu światseriali.interia.pl w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nie będzie dbał na pieniądze, zgromadzi całą potrzebną kwotę, aby zapłacić Celinie. Dla niego ważne będzie tylko to, by Andrzej poniósł zasłużoną karę i trafił do więzienia w Polsce. 

Nie przegap: Barwy szczęścia. Stefaniak uda przed Sonią, że żałuje przemocy! Przypuści atak na Dominikę i Renatę

Celina w 3126 odcinku "Barw szczęścia" nie wtajemniczy Cezarego w kulisy akcji przeciwko Andrzejowi

Barwy szczęścia. Tak się zacznie nowy sezon! Oto, co się wydarzy w pierwszym odcinku

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia. Celina odszuka Andrzeja w Dubaju! Sama sprowadzi oszusta z pow…

- Chcę, żebyś wiedział, że kiedy zacznę działanie, nie będzie odwrotu. I konsekwencje mogą być poważne. Również dla ciebie... Samolot nie wchodzi w grę. Nie chcę cię wtajemniczać. Im mniej wiesz, tym lepiej...Pieniądze nie mogą być w żaden sposób widoczne w systemie. Żadne przelewy czy transfery gotówki, bo to można wyśledzić. Nie możesz z nikim o tym rozmawiać. Zbieraj pieniądze, a ja działam - poleci Cezaremu Celina podczas rozmowy telefonicznej w 3216 odcinku "Barw szczęścia". 

Natalia w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ostrzeże Celinę, co jej grozi, kiedy sprowadzi Andrzeja do Polski

Z tego powodu Cezary w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ukryje przed Natalią, jak przebiega akcja Celiny, że przygotowuje się do nie do końca legalnej operacji wywiezienia Andrzeja z Dubaju. Dla Zwoleńskiej stanie się jasne, że jej mąż i detektywka sporo ryzykują, że mogą za to usłyszeć zarzuty i trafić przed sąd! Zadzwoni więc do Celiny, żeby ją ostrzec. 

- Cezary chyba próbuje mnie chronić i nic mi nie mówi o waszych działaniach, a ja się zaczynam niepokoić..

- Nie ma powodu do niepokoju - uspokoi ją Celina.

Na pewno w 3216 odcinku "Barw szczęścia" nie wyjaśni się jeszcze, czy Andrzej i jego przyjaciel wpadną w pułapkę zastawioną przez Celinę, udającą bogaczkę z Dubaju! 

Barwy szczęścia, odcinek 3216: Natalia odkryje, że Cezary wpadł na trop oszusta Andrzeja! Ostrzeże Celinę, że to nielegalne
27 zdjęć
Polska na ucho
Czekam na miłość
Polska na ucho
Mediateka.pl