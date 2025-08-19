Barwy szczęścia, odcinek 3207: Łukasz nie ucieszy się z przyjazdu Agnieszki! Po zaręczynach Kasi nie będzie chciał już być z jej siostrą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3207 - piątek, 5.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3207 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka zjawi się w Warszawie na na szkoleniu z nowego programu dla księgowych. Ale przy okazji wizyty w stolicy postanowi także odwiedzić swojego ukochanego, z którym już dawno nie będzie się widzieć. Tym bardziej, że para wciąż będzie żyć na odległość. I choć stęskniona siostra Kasi będzie pełna nadziei, to jednak mocno się rozczaruje, gdyż jak podaje swiatseria.interia.pl Łukasz wcale nie ucieszy się z jej wizyty!

W 3207 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski stanie jak wryty, gdy po powrocie z pracy, zobaczy w swoim mieszkaniu Agnieszkę, z którą wcześniej się nie umówi, a ona nie uprzedzi go o swoim przyjeździe. I tyle będzie z niespodzianki jego ukochanej, której Łukasz nie tylko nie będzie się spodziewał, ale również która w ogóle go nie uszczęśliwi! A wręcz przeciwnie!

Łukasz zdradzi się przed Agnieszką w 3207 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3207 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nawet nie zdoła ukryć tego, że wcale nie cieszy się widokiem swojej ukochanej, co i ona boleśnie odczuje. Do tego stopnia, że poczuje się nawet przez chwilę jak bardzo niechciany gość, bo Sadowski będzie zdecydowanie bardziej wolał spędzić ten wieczór w samotności, w związku z czym jej wizyta będzie mu mocno nie na rękę! I to nie bez powodu, o którym Agnieszka dowie się jednak dopiero następnego dnia w trakcie spotkania z siostrą!

W 3207 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka spotka się z Kasią, na której dłoni od razu dostrzeże pierścionek zaręczynowy! I od razu domyśli się, co stało za ostatnim zachowaniem byłego już męża jej siostry, a teraz jej obecnego partnera!

- Łał! Szybko! To dlatego Łukasz był wczoraj taki dziwny. Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje - uzna Agnieszka.

Agnieszka zrozumie, że Łukasz wciąż kocha Kasię w 3207 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3207 odcinku "Barw szczęścia" i Kasia od razu domyśli się, że Łukasz najwidoczniej jeszcze nie zdążył przetrawić jej zaręczyn z Mariuszem przed spotkaniem z Agnieszką i spróbuje wytłumaczyć to siostrze, ale ona będzie i tak będzie wiedzieć swoje! A Sadowskiej nie uda jej się od tego odwieźć.

I jeszcze w 3207 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka postanowi ponownie spotkać się z Łukaszem, ale już na niego bardziej neutralnym gruncie w "Feel Good". Ukochana zdecyduje się dać mu jasno do zrozumienia, iż nie zamierza być dla niego jedynie nagrodą pocieszenia po Kasi, czym mocno go zdenerwuje, bo on wcale nie będzie jej tak traktował...

- Uroiłaś sobie coś i nie wiem, do czego zmierzasz - zdenerwuje się Łukasz. Ale czy tym zapewnieniem zdoła ją do siebie przekonać? A może ich związek już na dobre się rozpadnie? Przekonamy się już niebawem!