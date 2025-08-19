Barwy szczęścia. Wiemy, kiedy ruszy nowy sezon po wakacjach! Znamy datę premierowego odcinka! - ZWIASTUN

Kiedy wystartuje 19. sezon "Barw szczęścia" po wakacjach?

To już pewne, że "Barwy szczęścia" wrócą z kolejnym 19. sezonem na antenę Telewizji Polskiej i to tuż po wakacjach! Nie mogłoby być inaczej, gdyż już z końcem 18. sezonu było wiadomo, że uwielbiany serial TVP2 na pewno się pojawi z kolejnym, o czym informowała sama produkcja! Tyle tylko, że wówczas jeszcze sama nie znała daty startu jesiennej ramówki stacji, przez co nie podała fanom konkretnej daty startu i swojego serialu!

Ale ta nie jest już żadną tajemnicą, bo Telewizja Polska sama zaprezentowała na swoim profilu na Facebooku oficjalny ZWIASTUN 19. sezonu "Barw szczęścia", a wraz z nim opublikowała oficjalną datę startu kolejnego sezonu swojego hitowego serialu! A zatem, kiedy wróci on na antenę?

19. sezon "Barw szczęścia" bez żadnych zmian!

19. sezon "Barw szczęścia" wystartuje już w poniedziałek 1.09.2025 roku o godzinie 20.05 na TVP2! A to oznacza, że premierowy 3203 odcinek pojawi się dokładnie wraz z końcem wakacji i rozpocznie się dokładnie wtedy co rok szkolny!

- 𝗡𝗼𝘄𝘆 𝘀𝗲𝘇𝗼𝗻 pełen barwnych emocji 😍 Barwy Szczęścia 💗 wracają już 1 września w poniedziałek o 20:05 do TVP2 🧡 Kto czeka najbardziej❓ - pytała Telewizja Polska pod postem ze ZWIASTUNEM 19. sezonu.

Oczywiście, widzowie wciąż będą mogli oglądać nowe odcinki 19. sezonu "Barw szczęścia" przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, o stałej porze na antenie TVP2, o czym poinformowała także sama produkcja serialu na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie!

- #Barwnewieczory od 1 września o stałej porze w TVP2! 📺 Kto nie może się doczekać? ✋ - poinformowała także i produkcja "Barw szczęścia" pod grafiką z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) z Hubertem (Marek Molak) i newsem o tym, że będzie można ich oglądać przez 5 dni w tygodniu w TVP2 i online na platformie vod.tvp.pl.

Co wydarzy się w 19.sezonie "Barw szczęścia"?

ZWIASTUN 19. sezonu "Barw szczęścia", który Telewizja Polska umieściła na swoim profilu zdradził, co wydarzy się w nowych odcinkach! A będzie działo się naprawdę sporo i to u wszystkich bohaterów! Ale przede wszystkim u Asi i Huberta, których umieszczono na promującej graficie, gdyż już w pierwszych odcinkach po wakacjach, wraz z Agatą (Natalia Zambrzycka) i Ignacym (Olaf Staszkiewicz) zaangażują się w pomoc, gdzie w grę wejdzie życie!

Sporo w 19. sezonie "Barw szczęścia" zadzieje się także i u Kasi (Katarzyna Glinka), która w końcu przyjmie zaręczyny Mariusza (Rafał Cieszyński)! Jednak i ich związek stanie pod znakiem zapytania, gdy do gry wkroczy także Janka (Oliwia Drożdżyk)!

Poza tym, kolejnych problemów w 19. sezonie "Barw szczęścia" Grzelakom narobi dorastający Romeo (Jacek Tyszkiewicz), który będzie lawirował między Eweliną (Amelia Listwoń), a Ewą (Gabriela Ziembicka). A na brak zainteresowania nie będzie narzekał i Justin (Jasper Sołtysiewicz), dla którego z Sycylii przyleci nawet Ola (Michalina Robakiewicz).

Oprócz tego, w 19. sezonie "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami rozwoju kariery Mirka (Oliwier Kozłowski), a także rozkwitu relacji Gabrysi (Marta Juras) i Szczepana (Robert Gulaczyk), Weroniki (Maria Świłpa) i Błażeja (Piotr Ligineza), jak i pozostałych uwielbianych par! A także powstania Józefiny (Elżbieta Jarosik), która w końcu odbije się od dna po oszustwie Andrzeja (Leon Charewicz) u boku Marczaków, a zwłaszcza Emilki (Jessica Frankiewicz)!