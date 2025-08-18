Barwy szczęścia, odcinek 3211: Dominika zaoferuje pracę Soni! Będzie musiała błagać Stefaniaka o zgodę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3211 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3211 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zacznie mocno odczuwać przedłużającą się nieobecność Renaty, która wciąż będzie na zwolnieniu. I trudno się dziwić, gdyż w tej sytuacji Bloch-Kowalska zostanie zupełnie sama nie tylko w lokalu, ale i w życiu po służbowym wyjeździe Sebastiana (Marek Krupski) do Brazylii, przez co wszystko będzie na jej głowie. A że lokal będzie musiał działać, tym bardziej, że będą w nim klienci, to szybko dojdzie do kryzysu!

Ale na szczęście, wtedy w 3211 odcinku "Barw szczęścia" z opresji kelnerkę uratuje Sonia, której przecież Dominika wielokrotnie pomagała czy to w opiece przy Mateuszku (Filip Kowalewicz) czy aby po prostu po tym, aby mogła stanąć na nogi po zakończeniu swojej wcześniejszej działalności. I teraz jej przyjaciółka zyska okazję, aby choć trochę się za to odwdzięczyć. Ale i Bloch-Kowalska nie pozostanie jej przy tym dłużna!

Sonia nie przyjmie propozycji Dominiki bez zgody Roberta w 3211 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" wdzięczna Dominika od razu zaproponuje jej pracę! Szczególnie, że Sonia dobrze się sprawdzi, a i ona będzie potrzebować pomocy, gdyż przecież Renata tak szybko nie wróci do pracy. Ale niestety jej przyjaciółka tak prędko nie podejmie decyzji!

A wszystko przez to, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" najpierw będzie musiała spytać o zgodę Roberta! Tym bardziej, że przecież u jego boku stanie się kurą domową, a przez nowe zobowiązanie nie będzie mogła zawsze mieć czasu, aby mu usługiwać. Szczególnie, że miałaby zacząć pracę nie w byle jakim miejscu i nie u boku byle kogo, gdyż przecież największych przeciwniczek Stefaniaka, które jeszcze niedawno próbował wykończyć. A zatem, jaka będzie mogła być na to jego odpowiedź?

Bloch-Kowalska skonfrontuje się ze Stefaniakiem w 3212 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko wskazuje na to, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" Robert oczywiście się na to nie zgodzi! Tym bardziej, że już w kolejnym odcinku zjawi się w "Feel Good" i znów zdecyduje się poniżyć Dominikę, która teraz będzie musiała mu usługiwać, gdyż zjawi się tam jako klient, co z pewnością jej się nie spodoba!

Szczególnie, że w 3212 odcinku "Barw szczęścia" będzie blokował Sonię, co odbije się nie tylko bezpośrednio na jej przyjaciółce, ale i jej samej, gdyż nie będzie mieć dodatkowych rąk do pracy, co będzie mogło przyczynić się do tego, że podły Stefaniak jednak osiągnie swój cel i doprowadzi ich "Feel Good" do ostatecznego upadku! Ale czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się już niebawem!