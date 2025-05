Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Józefina pozna nowego właściciela dworku, który kupiła dla Andrzeja! Oszust już go sprzedał! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) zjawi się w dworku, który sprezentowała Andrzejowi (Leon Charewicz) jeszcze przed ślubem i to pod zastaw własnego domu i stadniny! Rawiczowa zacznie wspominać tam swoje najpyszniejsze chwile z Zastoją-Modelskim, ale czar szybko pryśnie, gdy przekona się, do czego jeszcze posunął się jej niedoszły mąż poza ośmieszeniem i ograbieniem jej z kosztowności z jej domu, samochodu i pieniędzy z konta! A to dlatego, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" arystokratka dowie się także, że oszust okłamał ją i w sprawie pałacyku, który na dodatek już zdążył sprzedać nowemu właścicielowi (Jan Korwin Kochanowski) i to jeszcze po śmiesznej cenie! I wówczas już o mało nie zejdzie! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w ZWIASTUN-ie i naszej GALERII ZDJĘĆ!