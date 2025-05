Barwy szczęścia, odcinek 3201: Józefina nie będzie jedyną ofiarą oszusta Andrzeja! Kodur zdradzi, jak załatwił inne kobiety - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Kodurowi już uda dotrzeć się do pierwszych informacji na temat oszusta Andrzeja! A wszystko dzięki Józefinie, która nie tylko udostępni technikom swoją rezydencję, ale przede wszystkim pokaże policji zdjęcie niedoszłego męża. A to dlatego, że to właśnie ono okaże się tutaj kluczowe, gdyż pozwoli ustalić prawdziwą tożsamość Zastoi-Modelskiego, gdyż chyba już nikt nie będzie podejrzewał, że w rzeczywistości się tak nazywa!

Tym bardziej, że w ten sposób w 3201 odcinku "Barw szczęścia" łatwiej byłoby go znaleźć. Ale oszust już zadba o to, aby tak się stało! Tyle tylko, że nie zmieni swojego wizerunku, dzięki czemu już dojdzie do pierwszego drobnego przełomu w jego sprawie.

Józefina dowie się, że ofiar Andrzeja było więcej w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu już w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Marcin skontaktuje się z Józefiną, aby powiedzieć jej o swoich ustaleniach. I już wtedy Rawiczowa dozna szoku, gdy dowie się, że Andrzej miał na sumieniu dużo więcej kobiet i to jeszcze w różnym wieku!

- Podkomisarz Kodur, dzwonię, bo mam nowe informacje w sprawie. Program do identyfikacji twarzy wytypował mężczyznę ze zdjęcia, które nam pani przyniosła - przekaże jej Marcin.

- Czyli wcześniej już miał coś na sumieniu - zrozumie Józefina.

- Raczej kogoś. Kilka kobiet. To wielokrotny oszust matrymonialny - wyzna Kodur.

- Czyli nie byłam jedyną. Miał na sumieniu też inne kobiety. W moim wieku - zauważy Rawiczowa.

- Były w różnym wieku. Poniosły też dużo bardziej znaczące szkody. 1 z nich straciła milion, druga 500 tysięcy - wyliczy podkomisarz.

I wówczas w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Józefina już sama dojdzie do tego, jak działał oszust, że udało mu się ograbić tyle kobiet. Tym bardziej, że sama padnie ofiarą jego systemu, który jak się okaże wciąż będzie działał na naiwne i zakochane w nim kobiety.

- I za te pieniądze brylował przede mną i udawał arystokratę - zda sobie sprawę arystokratka.

- Można powiedzieć, że miała pani szczęście, że skończyło się na 300 tysiącach. Cóż na razie to tyle. Oczywiście, będę informował o dalszych postępach - zakończy Kodur.

Nikt nie będzie świadomy, ile naprawdę Rawiczowa straci przez Zastoję-Modelskiego w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" nikt nie będzie świadomy tego, że 300 tysięcy, samochód, obrazy i biżuteria to nie jedyne straty, jakie Józefina poniosła na oszuście. A to dlatego, że w grę wejdzie jeszcze kredyt, który zaciągnęła pod zastaw domu i stadniny, aby zakupić ukochanego jego rzekomy rodzinny dworek. I choć to Zastoja-Modelski miał go spłacać w ratach, to jednak Rawiczowa nie spisze z nim żadnej umowy, w efekcie czego sama z nim zostanie.

Jednak nie będzie mieć odwagi, aby w 3201 odcinku "Barw szczęścia" przyznać się do tego Kodurowi, ani nawet własnemu synowi Cezaremu (Marcel Opaliński), gdyż będzie jej tym bardziej głupio, iż tak dała mu się oszukać, a tym samym stała się jedną z jego ofiar...

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Tak Józefina odkryje zniknięcie Andrzeja i kradzież majątku! Trudny rozwód Kasi i Łukasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.