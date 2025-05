Barwy szczęścia, odcinek 3200: Agnieszka odrzuci oświadczyny Łukasza! Zrobi tak samo jak Kasia z Mariuszem – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3200: Emilka wpadnie w panikę przed wylotem! To dlatego córka Malwiny zacznie kreślić czarne scenariusze - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP

Relacje Agnieszki i Łukasza przybrały ostatnio dziwny obrót w serialu „Barwy szczęścia". Pełen dobrych intencji Sadowski załatwił jej posadę księgowej w Warszawie, w wydawnictwie publikującym „Szok”, tak by wreszcie mogli zamieszkać razem. W nagrodę ona uraczyła go niemal awanturą, zła, że wymaga od niej pewnych zmian w jej utartej rutynie. Jak gdyby nie zależało jej na ich wspólnej przyszłości. Łukasz niejeden raz zaznaczał, że nie interesuje go związek na odległość.

Wyjazd zamiast przeprowadzki w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka stwierdziła jeszcze tego samego dnia, że mogą przecież jechać wspólnie na narty, jak gdyby w zastępstwie jej przeprowadzki do stolicy. Dla Sadowskiego to było bardzo gorzkie doświadczenie – nie znał jej od tej strony. Kasia też była zdziwiona jej reakcją, ale Czesław (Marian Jaskulski) w ogóle nie był zaskoczony. Dobrze zna niełatwy charakter córki.

Odrzucone oświadczyny w odcinku 3200. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3200. serialu „Barwy szczęścia" po rozprawie rozwodowej Agnieszka i Łukasz spędzą czas na czułościach. W pewnej chwili ona zauważy:

- Od dzisiaj jesteś wolnym mężczyzną.

- No jestem, jestem… A co, chcesz wziąć ze mną ślub? - zapyta ostrożnie Sadowski, mając nadzieję, że tak właśnie jest.

- Nie! - padnie zdecydowana odpowiedź.

Agnieszka i Kasia – te siostry są do siebie jednak bardzo podobne. W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz po raz drugi oświadczy się Kasi i ponownie zostanie odrzucony. Tym razem Górka potraktuje go jeszcze bardziej bezdusznie. Na jego uwagę, że dla szpitala czy urzędu on nie jest nikim jej bliskim, dostanie od niej odpowiedź, że może mu wypisać upoważnienie. Odrzuci też propozycję intercyzy. I wtedy Mariusz naprawdę straci cierpliwość...

Barwy szczęścia. Agnieszka i Łukasz pokłócą się przy Kasi o pracę! Urządzi kochance życie bez jej wiedzy