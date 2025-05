Barwy szczęścia, odcinek 3197: Cezary wyjedzie do Londynu! Rawiczowa wręczy mu przepiękny prezent dla wnuczka - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3193: Zmarznięta Pola nie będzie chciała wrócić do domu. Żabcia dowie się, co wyprawia jej ojciec Zbyszek – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" padnie wyznanie, które kompletnie zmieni spojrzenie na przyszłość Cezarego. Gdy odwiedzi swoją matkę, Józefinę, by pomóc jej przygotować się do ślubu w Finlandii, dojdzie między nimi do niespodziewanej, poruszającej rozmowy. Rawiczowa zapyta syna wprost, czy zamierza odwiedzić Czarka w Londynie… a on nie zaprzeczy! Wręcz przeciwnie - jasno przyzna, że planuje taki wyjazd, na co Rawiczowa wyskoczy mu z pięknie zapakowanym prezentem dla wnuka.

Cezary w 3197 odcinku "Barw szczęścia" zapowie wyjazd do Londynu!

Cezary zjawi się u swojej matki w dość nietypowym nastroju. Choć oficjalnie przyjedzie tylko pomóc jej w sprawach organizacyjnych przed ślubem, to rozmowa szybko zejdzie na bardziej osobiste tory. Józefina nie wytrzyma i zapyta, czy Cezary zamierza odwiedzić syna, który przebywa z Sofią (Valeria Guliaieva) w Londynie. I tu niespodzianka! Cezary w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" potwierdzi, że ma taki plan i chce w końcu zobaczyć Czarka.

Józefina, słysząc to wyznanie w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia", od razu wyciągnie wniosek - jej syn nie zamierza tak łatwo odpuścić walki o kontakt z dzieckiem. To ogromny przełom, bo przecież wcześniej nie było wiadomo, czy w ogóle myśli o takiej podróży. Czy to oznacza, że wkrótce spakuje walizki i poleci do Wielkiej Brytanii?

Rawiczowa w 3197 odcinku "Barw szczęścia" wręczy Cezaremu uroczy prezent dla Czarka

Józefina w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" podaruje synowi pięknie zapakowany prezent dla małego Czarka. Będzie to nie byle jaki upominek, ale prawdziwa perełka - pluszowy miś, który śpiewa polskie piosenki. Kobieta z dumą wręczy pudełko Cezaremu i doda, że to prezent od babci. Ma nadzieję, że kiedy tylko uda mu się pojechać do Londynu, będzie mógł przekazać go wnuczkowi.