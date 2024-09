Barwy szczęścia, odcinek 3036: Cezary nie wyprze się swojego syna z Sofią! Zrobi wszystko, by mały Czarek nosił jego nazwisko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nie będzie dłużej żył w niewiedzy. Kiedy usłyszy od swojej matki, że Sofia przyznała, iż mały Czarek jest jego synem, niezwłocznie postanowi się z nią skontaktować. Sofia nie będzie miała wyjścia i będzie musiała w końcu przyznać, że przez cały ten czas ukrywała przed nim prawdę.

- Nie rozumiem Czarek, za co ty mi dziękujesz? - Za to, że przyznałaś, że to mój syn. - Skąd to wiesz? - Mama mi powiedziała. - No tak... - Dlaczego mi nie powiedziałaś jak się ostatnio widzieliśmy? - Bo nie chciałam żebyś wiedział. Po tym wszystkim, co się stało nie chciałam ci już bardziej komplikować życia. Postanowiłam, że wychowam Czarka sama. - Posłuchaj, chciałbym to załatwić formalnie. Żeby mój syn nosił moje nazwisko. - No dobrze, to załatwimy to wszystko jak przyjedziesz następnym razem.

Sofia nie chciała, by Cezary dowiedział się prawdy

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Sofia przyzna, że próbowała wychować Czarka sama. Dlaczego? Jak wyzna, po tym, co się stało między nimi, nie chciała, by Cezary dowiedział się o dziecku. Dla niej to był wybór – samotne macierzyństwo, by nie komplikować życia byłemu partnerowi. Ale w 3036 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nie zamierza się na to zgodzić! Czy teraz gdy prawda wyszła na jaw Sofia przystanie na jego warunki, czy może nadal będzie walczyć o niezależność?

Cezary nie wycofa się z walki o syna

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nie będzie miał wątpliwości, że chce być częścią życia swojego syna. Rozmowa z Sofią otworzy przed nim nową perspektywę, ale też postawi przed nim ogromne wyzwania.