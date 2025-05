Barwy szczęścia, odcinek 3196: Tadzio trafi na SOR! Przerażający wypadek syna Stańskiego rozegra się na oczach kuratorki

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Pożegnanie Henryka! Na pogrzebie Kępskiego dojdzie do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Tomasz odda Wiktorowi spadek po zmarłym Henryku! Na to pójdą pieniądze Kępskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3196: Andrzej sfałszuje bilety lotnicze dla gości?! Przez jego intrygę kuzynka Józefiny nie wsiądzie do samolotu! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno Stański ponownie spotka się z synem Tadziem oraz kuratorką Jagodą Redlińską. Podczas odwiedzin dojdzie do przerażającego wypadku, w wyniku którego Tadzio trafi na SOR.

Co gorsza, dramat ten rozegra się na oczach kuratorki, co może mieć poważne konsekwencje dla Bruna. Czy Stański na zawsze straci prawo do opieki nad synem? W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wszystko stanie pod znakiem zapytania...

Wypadek Tadzia w 3196 odcinku "Barw szczęścia"! Bruno na zawsze straci syna?

Bruno od dawna walczy o możliwość spędzania czasu z Tadziem, jednak jego relacje z byłą żoną Bożeną (Marieta Żukowska) są napięte. Wcześniejsze odcinki pokazały, że Bożena złożyła wniosek do sądu, aby spotkania Bruna z synem odbywały się pod nadzorem kuratora. Jagoda Redlińska została wyznaczona do monitorowania tych spotkań. W 3165 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno popełnił fatalny błąd, napadając słownie na kuratorkę, co mogło wpłynąć na jej opinię o jego zdolnościach wychowawczych.

Teraz, w 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia", sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Wypadek Tadzia może być gwoździem do trumny w walce Bruna o syna. Czy Stański zdoła udowodnić swoją niewinność i odzyskać zaufanie kuratorki? Wszystko zależy od tego, jak potoczą się wydarzenia po dramatycznym incydencie.

Stański zakocha się w pani kurator w 3197 odcinku "Barw szczęścia"? Jagoda zawróci mu w głowie

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" relacja Bruna Stańskiego z kuratorką Jagodą Redlińską zacznie przybierać zaskakujący obrót. Ukochany Karoliny (Marta Dąbrowska) zacznie darzyć sympatią kuratorkę, co wzbudzi jej niepokój.

Obecna partnerka Bruna, zauważy zmianę w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Jej niepokój wzrośnie, gdy zorientuje się, że Stański spędza coraz więcej czasu z Jagodą. Czy Karolina zdecyduje się na konfrontację? Czy to początek nowego romansu w serialu? W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje sięgną zenitu.