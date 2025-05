Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno zdradzi Karolinę z Jagodą?! Piękna kuratorka wpadnie mu w oko - ZDJĘCIA

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno (Lesław Żurek), który dopiero co ułożył sobie życie z Karoliną (Marta Dąbrowska), zacznie darzyć sympatią kuratorkę Jagodę (Karolina Rzepa). Czyżby Stański miał znowu zdradzić? W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wszystko wskazuje na to, że piękna kuratorka wpadnie mu w oko, a to może oznaczać kolejne kłopoty w życiu Bruna. Czy Karola, która w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie robić się coraz bardziej zazdrosna o Stańskiego będzie miała ku temu powody? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!