Barwy szczęścia, odcinek 3195: U Krystyny pojawią się nowe, niepokojące objawy Alzheimera! Codzienne życie stanie się udręką - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Propozycja Wiktora zszokuje Madzię! Zupełnie nie będzie na to gotowa i od razu postawi Kępskiemu granicę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna obudzi się w środku nocy, zdezorientowana i przerażona. Nie będzie w stanie przypomnieć sobie, gdzie się znajduje, ani co robiła wcześniej. Bezsenność stanie się jej codziennym koszmarem, a zmęczenie w ciągu dnia uniemożliwi jej normalne funkcjonowanie. Krzysztof (Jacek Kałucki), jej mąż, będzie próbował ją uspokoić, ale sam zacznie dostrzegać, że sytuacja wymyka się spod kontroli...

Krystyna w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie tracić orientację nawet w dobrze znanych miejscach. Zdarzy się, że nie rozpozna własnego mieszkania, a nawet bliskich osób. Te objawy będą dla niej szokujące i przerażające. Zacznie unikać kontaktu z innymi, obawiając się, że może im zaszkodzić. Jej świat zacznie się kurczyć, a codzienne życie stanie się prawdziwą udręką.

Krystyna zacznie męczyć się z kolejnymi objawami choroby w 3195 odcinku "Barw szczęścia"

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna będzie wyglądała jak cień samej siebie. Zmęczona, z podkrążonymi oczami, spędzi noc w fotelu, nie mogąc zasnąć. Bezsenność, która do tej pory nie była aż tak uporczywa, stanie się nowym, wyniszczającym objawem choroby. Kobieta przyzna, że od kilku dni nie śpi prawie wcale, a mimo zmęczenia - nie jest w stanie się zrelaksować.

Kiedy w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wstanie poranek, Krystyna wciąż będzie osłabiona. Pojawi się rozdrażnienie, dezorientacja i uczucie ciągłego zmęczenia. Krzysztof, widząc stan żony, uzna, że to chwilowy kryzys, ale szybko przekona się, że to coś więcej. Krystyna wprost przyzna, że nie daje już rady i psychicznie, i fizycznie. Bezsenność zacznie pustoszyć jej organizm i psychikę. Ten objaw będzie wykańczający.

Lekarz w 3195 odcinku "Barw szczęścia" postawi trudną diagnozę

Krzysztof w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zabierze żonę do lekarza, chcąc dowiedzieć się, co stoi za nowym stanem Krystyny. Niestety, usłyszą brutalną prawdę -choroba Alzheimera rozwija się szybciej, niż przewidywano. Lekarz wyjaśni, że bezsenność i zmęczenie w ciągu dnia to kolejne niepokojące objawy neurodegeneracji. W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie usłyszą, że układ nerwowy Krystyny coraz słabiej funkcjonuje i organizm nie potrafi się regenerować.