Barwy szczęścia, odcinek 3192: Krystyna odizoluje się od bliskich! Sama uzna, że jest niebezpieczna dla otoczenia - ZDJĘCIA

W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna (Hanna Bieluszko), zmagająca się z postępującą chorobą Alzheimera, obudzi się w ubraniach z poprzedniego dnia i nie będzie pamiętać, co się wydarzyło. W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta z przerażeniem odkryje, że znów miała atak i nie wie, co zrobiła. Zejdzie do kuchni, gdzie jej mąż Krzysztof (Jacek Kałucki) oraz Marek (Marcin Perchuć) będą udawać, że nic się nie stało. Jednak Krystyna nie da się zwieść i sama uzna, że jest zagrożeniem dla swoich bliskich. Postanowi się odizolować, by nie narażać rodziny na kolejne nieprzewidywalne sytuacje. Koniecznie poznaj więcej informacji na temat tego dramatycznego zwrotu akcji i dowiedz się, co takiego się wydarzy, że Jaworska sama uzna, że jest niebezpieczna dla otoczenia.