Barwy szczęścia, odcinek 3195: Stan Krystyny coraz poważniejszy! Lekarz nie pozostawi złudzeń

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Wanda wróci do siebie, a Tomasz wciąż będzie sam. Oliwka dalej będzie z nim pogrywać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Krystyna i Krzysztof w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdecydują się na kolejną wizytę u lekarza, mając nadzieję na dobre wieści. Niestety, rzeczywistość okaże się brutalna i lekarz nie postawi kobiecie żadnych złudzeń - choroba postępuje, a stan Krystyny będzie coraz poważniejszy. To będzie cios, który zburzy spokój rodziny i zmusi ich do podjęcia trudnych decyzji.

Krystyna w 3195 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy od lekarza tragiczne wieści

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna po raz kolejny odwiedzi lekarza, tym razem w towarzystwie ukochanego męża, ale zamiast nadziei usłyszy brutalną prawdę. Choroba Alzheimera, która od jakiegoś czasu zaczęła odbierać jej kontrolę nad życiem, będzie postępować w zastraszającym tempie. Lekarz wprost powie, że nie można już zahamować objawów, a utrata pamięci i orientacji będzie się pogłębiać.

Diagnoza nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy od dłuższego czasu obserwowali zmiany w zachowaniu bohaterki. Już wcześniej w 3015 odcinku "Barw szczęścia" usłyszała, że cierpi na chorobę Alzheimera. Później, w kolejnych epizodach, zdarzało jej się nie poznawać najbliższych, zapominać imienia własnego męża, a nawet uciekać z domu. Teraz sytuacja zrobi się dramatyczna.

Jaworski załamie się stanem zdrowia żony w 3195 odcinku "Barw szczęścia"

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krzysztof nie będzie w stanie ukryć swojego załamania po usłyszeniu diagnozy żony. Jego świat legnie w gruzach, a emocje wezmą górę. To będzie moment, w którym będzie musiał zmierzyć się z najtrudniejszymi decyzjami w swoim życiu. Jaworski będzie musiał podjąć decyzję, czy oddać Krystynę do specjalistycznego ośrodka, czy samodzielnie opiekować się nią w domu. To będzie wybór między miłością a rozsądkiem, który zaważy na przyszłości całej rodziny.