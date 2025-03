Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3158: Ewelina i Ewa pokłócą się o Romea! To będzie koniec ich przyjaźni? - ZDJĘCIA

W 3158 odcinku „Barw szczęścia” Romeo (Jacek Tyszkiewicz) kolejny raz wpadnie w szkole na Ewę (Gabriela Ziembicka), dzięki której od razu pozna też Ewelinę (Amelia Listwoń). Markowska od razu zacznie podrywać zastępcę Aleksa (Hubert Wiatrowski), co zdecydowanie się nie spodoba się Walawskiej, której chłopak także wpadnie w oko, przez co na ich widok od razu poczuje ukłucie zazdrości. I to do tego stopnia, że już w 3158 odcinku „Barw szczęścia” zacznie robić swojej przyjaciółce wymówki. I to takie, że aż się o niego pokłócą! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!