Barwy szczęścia, odcinek 3159: Modrzycki przyzna się Weronice do zabójstwa kochanki! Tak zginęła Lena Grad – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3159 odcinku „Barw szczęścia” Modrzycki, po postrzeleniu przez bandytów, którzy załatwili Bondę (Maciej Kosmala), zdecyduje się w końcu opuścić szpital! Tym bardziej, że jego życiu już nic będzie zagrażać, dlatego postanowi wypisać się z niego na własne żądanie. Szczególnie, że straszliwie zacznie obawiać się o Weronikę, która przy okazji swojego kolejnego śledztwa narazi się na poważne niebezpieczeństwo. Dlatego czym prędzej wyjdzie do domu, gdzie od razu uda się z Ciesielską

A tam w 3159 odcinku „Barw szczęścia” niemal natychmiast Weronice rzucą się w oczy liczne obrazy, które będą zdobić wnętrze. I co ciekawe będą one namalowane wyłącznie przez 1 artystkę, a jak się równie prędko okaże także i przez byłą kochankę Modrzyckiego – Lenę Grad!

- To żadna tajemnica. Te obrazy namalowała moja była dziewczyna – wyzna Błażej.

Błażej powie Weronice prawdę o straszliwym wypadku w 3159 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale dopiero po chwili w 3159 odcinku „Barw szczęścia” doda, iż kryje się za tym pewna tajemnica, a obrazy nie wiszą u niego od tak! Tylko z poczucia winy, gdyż to właśnie on będzie obarczał się winą za śmierć swojej kochanki. W 3159 odcinku „Barw szczęścia” Błażej opowie Weronice o straszliwym wypadku, w wyniku którego Lena zginęła, a on wyszedł bez większego szwanku. I z tego względu będzie patrzył na siebie jak na zabójcę!

- Zabiłem ją… Byliśmy wtedy tacy szczęśliwi… I wystarczyła jedna chwila. Jechałem za szybko... Chciałem ją rozśmieszyć, robiłem jakieś głupie miny… - przyzna Modrzycki.

- Mówiłeś, że wpadłeś w poślizg... To nie twoja wina! - zapewni go Weronika.

- Moja! Nie patrzyłem na drogę... Za karę ja przeżyłem, a ona nie… - uzna Błażej.

Ciesielska pocieszy Modrzyckiego w 3159 odcinku „Barw szczęścia” po śmierci jego byłej kochanki!

Oczywiście, w 3159 odcinku „Barw szczęścia” Weronika za wszelką cenę spróbuje pocieszyć Błażeja. Tym bardziej, gdy Modrzycki przyzna jej, iż kompletnie nie mógł sobie z tym poradzić. Dziennikarka przytuli się do swojego byłego szefa, a ich relacja szybko nabierze rozpędu! Do tego stopnia, że para w końcu wyląduje razem w łóżku! I choć wówczas Modrzycki na chwilę zapomni o swojej zmarłej kochance, to nie będzie gotowy na to, aby całkowicie pozbyć się z jej życia.

A to dlatego, że w 3162 odcinku „Barw szczęścia” kategorycznie nie zgodzi się sprzedać jej obrazów, gdy zażyczy sobie tego Ciesielska. I wówczas pojawi się między nimi ostry zgrzyt. Ale oczywiście, Błażej zrobi wszystko, aby to naprawić i w tym celu zorganizuje dla nowej ukochanej romantyczną kolację w redakcji! Ale czy to wystarczy, aby Weronika mu wybaczyła? Czy Ciesielska odpuści temat obrazów, a tym samym jego tragicznie zmarłej kochanki, która w ten sposób wciąż będzie obecna w ich życiu? Przekonamy się już niebawem!