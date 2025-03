Barwy szczęścia, odcinek 3157: Wynik testu DNA przerazi Grażynę! Zwierzy się Madzi, że Henryk jest ojcem Wiktora - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3157 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Grażyna nie będzie mogła znaleźć sobie miejsca, zaraz po tym, jak dowie się, że Wiktor nakłonił Tomasza do zrobienia testów DNA. Jeśli wynik wskaże, że nie jest on ojcem młodego Kępskiego, a prawdziwym okaże się Henryk, kobieta poczuje jak traci grunt pod nogami. Całe życie Grażyny stanie się jednym wielkim kłamstwem, a ona przypomni sobie najgorszy dzień swojego życia, kiedy to bezwzględny Kępski brutalnie ją skrzywdził.

Strach, wstyd i poczucie winy zdominują myśli Grażyny i w obawie przed prawdą, kobieta wybierze się w 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" do Madzi, aby podzielić się z nią swoimi lękami. Czy Grażyna tak naprawdę będzie pewna, że to Henryk jest ojcem jej dziecka? Czy podzieli się tymi nowinami z byłą dziewczyną Wiktora?

Grażyna zwierzy się Madzi w 3157 odcinku "Barw szczęścia"! Tylko ona zrozumie jej dramat

W 3157 odcinku "Barwy szczęścia" Grażyna spotka się z Madzią i zdecyduje się opowiedzieć jej o wszystkim. W końcu obecnie tylko ona będzie w stanie zrozumieć jej dramat, zważywszy na to, co sama ostatnio przeszła przez Henryka. Obie kobiety będą zrozpaczone i nie będą w stanie pomóc Wiktorowi, który jak się wkrótce okaże kompletnie nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości.

W rodzinie Kępskich w 3157 odcinku "Barwy szczęścia" rozpocznie się prawdziwy dramat. Prawa o ojcostwie z pewnością wstrząśnie wszystkimi i nikt nie będzie wiedział, jak zachować się w danej sytuacji. Wiktor znajdzie się na życiowym zakręcie, Grażyna będzie zrozpaczona, a Tomasz poczuje się oszukany i zdradzony, gdy tylko otrzyma wyniki testu DNA...

Henryk w 3159 odcinku "Barw szczęścia" okaże się ojcem Wiktora!

W 3159 odcinku "Barwy szczęścia" wszystko stanie się jasne! Henryk rzeczywiście okaże się biologicznym ojcem Wiktora, a gdy chłopak dowie się, że przez całe życie był oszukiwany, przeżyje prawdziwy wstrząs. Kępski nie będzie w stanie uwierzyć, że jest synem człowieka, którego obecnie z całego serca nienawidzi.

Barwy szczęścia. Henryk niewinny! Śledztwo w sprawie napaści na Madzię umorze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.