Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Malwina zawaha się podczas przysięgi małżeńskiej? Herman będzie oczekiwał kluczowych słów - ZDJĘCIA

W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie będą świadkami momentu, na który czekali od dawna, a mianowicie bajecznego ślubu Malwiny (Joanna Gleń) i Hermana (Maciej Raniszewski). Para stanie przed ołtarzem, by przysiąc sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wszystko będzie wyglądało jak z romantycznej bajki - olśniewająca suknia , wzruszeni goście i zakochani małżonkowie. Jednak w najważniejszym momencie wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewa? Gdy Malwina w 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie wypowiadać słowa przysięgi, nagle zawaha się, jakby nie była pewna tego, co ma powiedzieć. Herman zaniepokoi się, a wśród gości zapadnie cisza. Czy to chwilowy stres, czy może jednak coś poważniejszego? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.