Barwy szczęścia, odcinek 3133: Awantura przed ślubem! Natalia i Malwina pokłócą się przy organizacji ceremonii?! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3133 odcinku serialu Barwy szczęścia szykuje się prawdziwy ślubny chaos! Miało być elegancko, kameralnie i bezproblemowo, ale zamiast tego dojdzie do nerwowej wymiany zdań między parami. Siostry początkowo będą zachwycone przygotowaniami do uroczystości, ale szybko dojdzie między nimi do lekkiego napięcia.

Okaże się, że w 3133 odcinku Barw szczęścia sala, którą wybrali na ceremonię, może być zbyt mała, a lista gości wymknęła się spod kontroli! To jeszcze nic! Wśród gości zabraknie ważnych osób, a w całym zamieszaniu pojawi się widmo rodzinnego skandalu. Czy podwójny ślub stanie pod znakiem zapytania?

Natalia i Malwina posprzeczają się przed ślubem w 3133 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do scen, których żadna z sióstr nie przewidziała! Natalia i Malwina, szczęśliwe, że ślub już tuż-tuż, wybiorą się do sali weselnej, by omówić ostatnie szczegóły ceremonii. I choć na pierwszy rzut oka wszystko będzie wyglądało bajecznie - elegancka dekoracja, cudowna oprawa, dokładnie taki klimat, o jakim marzyły - nagle pojawi się problem, którego nikt się nie spodziewał...

Początkowo miała to być kameralna uroczystość w gronie najbliższych, ale szybko wyjdzie na jaw, że liczba zaproszonych osób wzrosła kilkukrotnie. To właśnie ten temat sprawi, że w 3133 odcinku Barw szczęścia między zakochanymi dojdzie do nieprzyjemniej wymiany zdań.

- Miał być mały ślub, a zrobiła się impreza na kilkadziesiąt osób. - zacznie Cezary. - Podziękuj swojej mamie. - wtrąci z przekąsem Natalia. - Nie, no ja myślę, że nasi rodzicie też są winni. - doda Malwina. - Miało być kameralnie, a będzie jak zwykle u Marczaków. - I u Zwoleńskich!

Problemy ślubne w 3133 odcinku "Barw szczęścia". Ceremonia zostanie odwołana?

Po wszystkich spięciach, wątpliwościach i nerwowych negocjacjach pojawi się pytanie, czy w 3133 odcinku Barw szczęścia Natalia i Malwina zdecydują się kontynuować przygotowania, czy może któraś z nich powie dość i odwoła całą uroczystość? W końcu siostrzana kłótnia to jedno, ale presja rodziny i nadciągające problemy mogą doprowadzić do prawdziwego dramatu!