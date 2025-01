Barwy szczęścia, odcinek 3129: Ślub Józefiny w Finlandii! Andrzej porwie ją tam, by nie wyszły na jaw jego problemy finansowe

Barwy szczęścia, odcinek 3127: Wiktor napadnie na Henryka i Wandę! Zemści się za to, co Kępski zrobił Madzi i jego matce - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119. Józefina wróci z romantycznego pobytu z Andrzejem w Szczecinie. Będzie już tak w nim zakochana, że zaprosi go na weekend w tym samym terminie, kiedy będzie miał się odbyć ślub jej jedynaka, Cezarego (Marcel Opaliński). A w 3123. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Zastoja-Modelski oświadczy się Rawiczowej i zostanie przyjęty. Dżo pójdzie potem do znajomego jubilera i poprosi o wycenę pierścionka zaręczynowego z brylantem, który dostanie. Będzie zupełnie zaskoczona tym, co usłyszy...

W 3129. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefinę zafrapują interesy Andrzeja

W 3129. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina, jakkolwiek już straciła głowę dla Andrzeja, to jednak w kwestiach finansowych zawsze zachowuje przytomność umysłu. Kiedy niechcący usłyszy narzeczonego rozmawiającego z nieznanym jej człowiekiem, zasłyszane słowa ją zaniepokoją. Strzępy zdań nie ułożą się jej w żaden logiczny ciąg, ale wyrazy „zastawić”, „dom”, „inwestycja” zabrzmią złowieszczo. Rawiczowa postanowi wypytać Zastoję-Modelskiego, w czym rzecz. Ale Andrzej zacznie stosować uniki, by nie padła z jego ust żadna konkretna odpowiedź. Nie z Dżo jednak takie numery – każe sobie opowiedzieć, na czym polega owa inwestycja jej ukochanego.

W 3129. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej zapowie Józefinie, że wezmą ślub w Finlandii

W 3129. odcinku serialu „Barwy szczęścia" presja, pod jaką znajdzie się Andrzej spowoduje, że zacznie on gorączkowo szukać tematu zastępczego. Czym najlepiej odwrócić uwagę zakochanej Józefiny? Oczywiście, ślubem! Zastoja-Modelski kompletnie ją zaskoczy, zapowiadając, że zabierze ją do Finlandii i tam się pobiorą:

- Będzie tak, jak sobie wyobraziłaś. Śnieg, sanie, a dodatkowo renifery i zorza polarna w tle. Koszty nie mają znaczenia.

To dopiero niespodzianka! Ale czy przez to zachowanie Andrzeja, prącego do jak najszybszego zalegalizowania ich związku, stało się bardziej wiarygodne? Jest chyba zupełnie odwrotnie...

