Barwy szczęścia, odcinek 3125: Damian wyjawi Karolowi prawdę o swojej przeszłości! Ojciec Grzesia wykorzysta to przeciwko niemu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Jaką intrygę doktor Karol Czubak w 3125 odcinku "Barw szczęścia" obmyśli przeciwko Damianowi Wójcikowi, który po ślubie z Beatą stał się zastępczym ojcem jego syna Grzesia? To nie przypadek, że właśnie teraz prawdziwy ojciec syna Beaty postanowi zaprzyjaźnić się z Damianem. Uzna, że to właśnie Wójcik pozwoli mu nawiązać relację z Grzesiem, urobić Beatę, by pozwoliła mu zaangażować się w wychowanie syna.

Co będzie knuł Karol w 3125 odcinku "Barw szczęścia"?

Prawdziwe zamiary Karola wobec Damiana i Beaty w 3125 odcinku "Barw szczęścia" pozostaną w ukryciu! Na własną zgubę Wójcik na chwilę straci czujność, uwierzy w to, że intencje Karola są szczere i wcale nie chce zniszczyć ich rodziny. Dlatego Damian przyjmie zaproszenie lekarza na spotkanie, by mogli wreszcie na spokojnie pogadać. Zadzwoni jednak po Beatę i Gabrysię Niedzielską (Marta Juras), która wpadnie w oko Karolowi i całą czwórką spotkają się w Feel Good.

A kiedy mężczyźni zostaną na chwilę sami, w 3125 odcinku "Barw szczęścia" Karol nie będzie zdziwienia, że Damian wybrał lokal, gdzie nie można napić się alkoholu. Jak podaje światseriali.interia.pl wprost zapyta Wójcika, czy chodzi o problemy ze zdrowiem.

Damian w 3125 odcinku "Barw szczęścia" ujawni mroczną przeszłość! Karol to wykorzysta

Nieświadomy podstępu Damian w 3125 odcinku "Barw szczęścia" wyjawi ojcu Grzesia, że ma za sobą mroczną przeszłość, że alkoholowy nałóg omal nie zniszczył mu życia i wpędził go za kratki.

- Jestem niepijącym alkoholikiem, do tego byłym więźniem... Dwanaście lat siedziałem za spowodowanie wypadku - przyzna Wójcik, a były partner Beaty od razu dostrzeże w tym wyznaniu szansę dla siebie.

Póki co w 3125 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie jeszcze wiadomo jak Karol wykorzysta przeciwko Damianowi jego alkoholizm i kryminalną przeszłość. Jedno jest pewne! Ojciec Grzesia nie zniesie myśli, że jego syna wychowuje alkoholik, który siedział w więzieniu. A ponieważ wkroczył do życia Beaty, by odzyskać dziecko, na pewno do tego celu posłuży się Damianem...