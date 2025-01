Barwy szczęścia, odcinek 3125: Kępski zatrzymany przez policję! Nie poniesie kary za to, co zrobił Madzi? ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Mariusz wyjdzie na wolność! Kodur udowodni, że to nie on zabił Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bestialski atak Kępskiego na Madzię w 3125 odcinku "Barw szczęścia" przyniesie wstrząsający rozwój wydarzeń! Nie dość, że Henryk nadal będzie się czuł bezkarny, tak jak wtedy, gdy w przeszłości w podobny sposób skrzywdził Grażynę (Kinga Suchan), byłą dziewczynę swojego syna Tomasza (Jakub Sokołowski) to jeszcze ze swojej ofiary zrobi zakłamaną histeryczkę i naciągaczkę!

Madzia w 3125 odcinku "Barw szczęścia" zezna, co jej zrobił Henryk Kępski!

A zacznie się od tego, że w 3125 odcinku "Barw szczęścia" Madzia wspierana przez prawniczkę Natalię (Maria Dejmek) opowie prokuratorce o ataku Kępskiego. Zezna, że koszmar, który rozegrał się wieczorem w mieszkaniu, gdy obleśny Henryk się na nią rzucił, to nie pierwszy raz, kiedy się zwyrodnialec się do niej zbliżył. Chociaż wyraziła zdecydowany sprzeciw! Natalia zapewni Madzię, że zrobi wszystko, by jej oprawca został ukarany.

- Pani zeznania mogą uratować inną kobietę przed tym człowiekiem - pocieszy ją Zwoleńska, cytowana przez portal światseriali.interia.pl.

Syn Kępskiego w 3125 odcinku "Barw szczęścia" pozna jego prawdziwe oblicze

Prawdziwe oblicze ojca w 3125 odcinku "Barw szczęścia" pozna też Tomasz, który dowie się od Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) nie tylko o tym, jak Henryk skrzywdził Madzię, ale także jak wcześniej jego ofiarą padła też Grażyna! Młody Kępski nie uwierzy w winę Henryka! Po szokujących informacjach od Oliwki, Tomasz zażąda wyjaśnień od ojca.

W 3125 odcinku "Barw szczęścia" Kępski nie przyzna się do ataku na Madzię! Zrobi z niej oszustkę

Obrzydliwy potwór w 3125 odcinku "Barw szczęścia" kpiącym tonem głosu będzie jednak szedł w zaparte, że nic Madzi nie zrobił, że dziewczyna wszystko wymyśliła, bo nie chce mu oddać pieniędzy.

- To jakiś obłęd. Małolata wymyśla niestworzone historie, bo nie chce mi oddać pieniędzy! Pożyczyłem jej 20 tysięcy!

Zeznania Madzi w 3125 odcinku "Barw szczęścia" wystarczą, by na polecenie prokuratury do akcji wkroczyła policja. Inspektor Marcin Kodur wkroczy do hotelu Stańskich i zmusi Kępskiego, żeby pojechał z nim na posterunek! Oburzony Henryk od razu odmówi, zarzucając Madzi kłamstwo.

- To jakaś paranoja, wymysły jakiejś... - tutaj Kępski przerwie, by się nie pogrążyć przed policją.

Czy Kępski w 3125 odcinku "Barw szczęścia" trafi do więzienia za krzywdę Madzi?

Kodur w 3125 odcinku "Barw szczęścia" zatrzyma Kępskiego, ale nie na długo! Po tym jak Henryk przedstawi swoją wersję wydarzeń, Marcin wypuści zwyrodnialca na wolność. Nie aresztuje Kępskiego, nie zatrzyma go też na komisariacie. Jak gdyby nigdy nic Henryk po przesłuchaniu na policji wróci do hotelu Stańskich. Na razie nie poniesie żadnej kary!

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.