Barwy szczęścia, odcinek 3122: Śledztwo Józefiny w sprawie Andrzeja. Nabierze podejrzeń co do pierścionka zaręczynowego - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 5.02.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Oświadczyny Andrzeja w 3122 odcinku "Barw szczęścia" niemal zwalą Józefinę z nóg! Tak jak i widok okazałego pierścionka zaręczynowego z gigantycznym diamentem. Po pierwszej wspólnej nocy, którą para seniorów spędzi w hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek), Andrzej padnie przed Józefiną na kolana, gotów spędzić u jej boku resztę życia. Postara się o to, żeby jego oświadczyny zostały przyjęte bez cienia wahania czy wątpliwości.

Tak w 3122 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej oświadczy się Józefinie

- Co ty robisz, Andrzej?

- To, co muszę, kochanie... Czekałem na to całe życie!

- Ale tak nie można...

- Tak trzeba Józefino. Marzyłem o tej chwili odkąd zobaczyłem cię po raz pierwszy...

- Jaki piękny... Czy ty?

- Tak, chcę poprosić cię o rękę! Józefino, światło mojego życia... Zostaniesz moją żoną?

- Zostanę!

Pierścionek zaręczynowy Józefiny w 3122 odcinku "Barw szczęścia" okaże się podróbką?

Co prawda Rawiczowa w 3122 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała podstaw do podejrzeń, że Andrzeja nie stać na taki drogi klejnot, bo przecież Zastoja-Modelski przedstawił się jako opływający w bogactwo arystokrata. A jednak zakochanej bogaczce nie da spokoju myśl, że Andrzej mógłby wcisnąć jej jakąś podróbkę, że diament to zwykły bubel.

Co zatem zrobi Józefina w 3122 odcinku "Barw szczęścia"? Przeprowadzi własne śledztwo w sprawie pierścionka od Andrzeja u znajomego jubilera, proszą go o wycenę.

- To jest prawdziwy brylant...

- Jest pan pewien?

- Pani mi zadaje takie pytanie po tylu latach znajomości i współpracy? No ja się chyba obrażę!

- Panie Mateuszu przepraszam, przepraszam... Naprawdę...

- Musi panią bardzo kochać... Ja nie mam już szans u pani... - zauważy jubiler, który w 3122 odcinku "Barw szczęścia" będzie wpatrzony w Józefinę jak w obrazek, tak jak Andrzej. Tymczasem świeżo upieczona narzeczona arystokraty zapewni, że jubiler, że już lada moment zostanie żoną. I będzie rozpływać się z zachwytu nad diamentem od przyszłego męża, który jest wart duże pieniądze.

